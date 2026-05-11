Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва
Будущий главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера будет получать значительно меньшую зарплату, чем предыдущие наставники национальной команды.
Об этом сообщил журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, годовой оклад итальянского специалиста составит менее 500 тысяч евро.
Речь идет ориентировочно о 30–35 тысячах евро в месяц. Ожидается, что о назначении итальянского специалиста на должность главного тренера сборной Украины будет объявлено в ближайшее время.
Сообщалось, что предыдущий тренерский штаб Реброва получал до 2 миллионов евро в год, тогда как сам Сергей Станиславович зарабатывал – 1,25 млн евро.
