Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Будущий главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера будет получать значительно меньшую зарплату, чем предыдущие наставники национальной команды.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, годовой оклад итальянского специалиста составит менее 500 тысяч евро.

Речь идет ориентировочно о 30–35 тысячах евро в месяц. Ожидается, что о назначении итальянского специалиста на должность главного тренера сборной Украины будет объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что предыдущий тренерский штаб Реброва получал до 2 миллионов евро в год, тогда как сам Сергей Станиславович зарабатывал – 1,25 млн евро.