  4. Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
11 мая 2026, 17:05 | Обновлено 11 мая 2026, 17:07
Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва

УАФ. Андреа Мальдера

Будущий главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера будет получать значительно меньшую зарплату, чем предыдущие наставники национальной команды.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его информации, годовой оклад итальянского специалиста составит менее 500 тысяч евро.

Речь идет ориентировочно о 30–35 тысячах евро в месяц. Ожидается, что о назначении итальянского специалиста на должность главного тренера сборной Украины будет объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что предыдущий тренерский штаб Реброва получал до 2 миллионов евро в год, тогда как сам Сергей Станиславович зарабатывал – 1,25 млн евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
и за что Сирожа такие бабки получал. жесть
Ото ви андони УАФ  !!!
Бурбасятина украла из урны в Доме футбола черновик, где были нацарапаны типа какие то цифры и стояла фамилия Мальдеры - и радостно, суча кривыми ахметовскими ножками, начала сливать черновик любимому сайту - спорт уа
