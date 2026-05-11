Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
«Панатинаикос» может назначить украинского тренера
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции.
Как отмечает источник, кандидатуру Реброва рассматривает греческий «Панатинаикос», который летом может покинуть Рафаэль Бенитес. Сообщается, что в Греции Ребров может рассчитывать на зарплату до 2 миллионов евро.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
