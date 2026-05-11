Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Греция
11 мая 2026, 08:42 | Обновлено 11 мая 2026, 09:35
«Панатинаикос» может назначить украинского тренера

УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции.

Как отмечает источник, кандидатуру Реброва рассматривает греческий «Панатинаикос», который летом может покинуть Рафаэль Бенитес. Сообщается, что в Греции Ребров может рассчитывать на зарплату до 2 миллионов евро.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Панатинаикос сборная Украины по футболу чемпионат Греции по футболу назначение тренера зарплаты
Дмитрий Олийченко Источник
та нехай, в приницпі, як клубний тренер то Ребров доволі непогано себе зарекомендував і з ДК, і з угорцями. Так що нехай набирається досвіду з греками, а збірна - або то не його, або може бракнуло авторитету щоб згуртувати гравців, єдине що добре зробив що нарешті пішов
Головне планку по заробітній платі тримати
Панатинаикосу мои соболезнования. 
