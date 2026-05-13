Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 07:37 |
13966
42

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре

Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце

13 мая 2026, 07:37 |
13966
42 Comments
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Финансовый директор клуба «Университатя Крайова» Адриан Митителу выразил недовольство ситуацией вокруг игрового времени Владислава Бленуце в «Динамо».

По словам функционера, во время трансфера нападающего в киевский клуб в сентябре 2025 года стороны согласовали бонус в размере 300 тысяч евро. Он должен был быть выплачен в случае, если футболист проведет не менее 15 матчей за «Динамо» в течение сезона.

На данный момент матч против ЛНЗ стал для Бленуце лишь 11-м в составе киевлян. Впереди у «бело-синих» остаются еще три матча УПЛ и финал Кубка Украины, однако в румынском клубе сомневаются, что форвард получит достаточно игрового времени для выполнения бонусного условия.

Митителу намекнул, что видит в действиях «Динамо» попытку избежать дополнительной выплаты, и даже заговорил о возможном сговоре вокруг ситуации с футболистом.

По теме:
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»
Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
Владислав Бленуце Адриан Митителу Динамо Киев Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Университатя Крайова
Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
Оцените материал
(210)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Футбол | 13 мая 2026, 07:25 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»

Бывший футболист киевлян – о результатах клуба

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12 мая 2026, 15:22 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Футбол | 13.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 12.05.2026, 15:43
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12.05.2026, 13:30
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 42
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Очередной плевок сайта в адрес Динамо. Причем, как всегда, бездоказательный и высосанный из пальца
Ответить
+8
Показать Скрыть 4 ответа
Українці, завжди вболівайте за ОЗУ Шахрай. Там грали і грають найщиріші українці. Ось повернеться легендарний капітан Тимоха і виводитиме за ручку Коноплю з портретом жиріка на шиях під "вішель в стєпь данєцкую"
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Товаришу Олійченко (паном вас назвати язик не повертається), незабаром Трамп обіцяв секретні документи опублікувати. Даю підказку, Суркіс патрони для вбивці Кенеді купував і в Розвелі то його літаюча тарілка впала. Інфа 100%.
Ответить
+4
ха-ха,хитрожопий Суркіс намутив 300 тисяч бабла   
Ответить
+3
Не переживай. Він точно не зіграє 15 ігор 
Ответить
+3
А яке собаче діло функціонерові Університаті до тренерських рішень іншого клубу? 
Лошари. Треба було прописати в договорі щось типу "бонус по 20 тисяч за кожен вихід на поле, але не більше 300 тисяч". 
Ответить
+1
та якось пох..
Ответить
+1
Так он бревно… и 11 матчей - это очень много
Ответить
+1
Про яку змову може йти мова, коли Бленуце повний нуль? 
Ответить
+1
Нормальный парень. Хватит его  травить. Пусть с Черниговом покажет своё мастерство. А головой он любит играть. 
Ответить
+1
І він і так нікуя не робить і отримує зарплату 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Наглость — это мягко сказано. Пока футбольный клуб из Румынии пытается выбивать долги у Михалычей, им стоило бы хоть раз спуститься в реальность. Понять и простить? Нет, здесь вопрос глубже. Они должны осознать, что у Динамо Киев сейчас не те времена, чтобы разбрасываться тысячами за какого-то Бленуце.
Мы — большая фанатская семья Динамо Киев — живем не в пентхаусах. Наш дом сегодня — это фанатский подвал, где термометр застыл на отметке минус 18, а весь бюджет на жизнь в сутки на всех составляет 500 гривен. Мы понимаем, что такое холод, и мы умеем терпеть. Но мы также понимаем, куда уходят и откуда не возвращаются деньги.
Все эти истории про часы с бриллиантами и спрятанные сокровища Михалычей у Виктора Орбана в загородной резиденции — уже история. Теперь там хозяйничает Мадяр, и всё, что было спрятано, сделало «тютю». Искать там нечего, а требовать — тем более.
Что касается других «друзей» клуба, то расклад еще печальнее:
Виктор (тот самый Медведчук верный друг и бывший вице-президент Динамо): Сам на подсосе у плешивого, и помощи от него ждать — дело гиблое. Ресурс исчерпан и каналы помощи перекрыты.
Нестор Шуфрич: Наш верный соратник только сам недавно вышел под домашний арест. Вся наша фанатская премия уходит ему — просто чтобы он знал: мы своих не забываем и поддерживаем в трудную минуту.
Денег нет, и Михалычи их отдавать никому не собираются. Не потому, что не хотят, а потому, что их просто нет. Пусть румынский клуб учится терпению у нас.
Мы в холоде в подвале при минус 18, но мы в строю. А долги? Долги подождут до лучших времен🤷
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Та нє, не кинути лохів циганських - то себе не поважати. Правильні пацани Гриша та Ігорюня собі таке дозволити не можуть, бо - не по- понятіях!
Ответить
0
Які претензії до Суркіса? Це ж притрушені кротячі хейтери во главє с бурбуріской розкачали тему соцмереж румина, це ж вони кричали вигнати\посадити\розстріляти. Суркіс прислухався до їхніх побажаннь. Тому всі питання до ржавих
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Всі зайвохромосомні фанати іржавої дірочки у захваті від таких статей. Треба більше принижувати себе і сайт
Ответить
-1
Хто йому заважав голи забивати, треба було тренуватись, а не лайки ставити русні уподібнюючись іржавим запроданцям.
Ответить
-1
Да уж . Это в тренде у спорт.юа. Почему другие спортивные ресурсы о такой чепухе даже не пишут?
Вон Миша Мудрик должен был шахтерам 30 млн бонусов принести, но не Миша ни Челси специально не завоевали АПЛ и ЛЧ чтобы шахтерам нагадить.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Брати як завжди в тренді
Ответить
-2
Завтра вся Україна збереться повболівати за щиро український Колос проти нквдшних совкових примар
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Колишній захисник і тренер луганської «Зорі» Герман Зонін зізнавався:
«Найпам’ятніший матч для мене — з київським „Динамо“, який відбувся 4 квітня 1972 року. Перша гра в сезоні, в якому моя команда стала чемпіоном СРСР. Кияни приїхали до Ворошиловграда в ранзі чинних чемпіонів і запропонували нічию. А отримали — 0:3! Оце була гра! Фланги, переведення м’яча з краю на край, взаємозамінність, вихід з оборони в атаку — усе виконували зразково. Кияни було сіпнулися — ми увімкнули такий пресинг, що просто задушили їх...»
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем