Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре

Финансовый директор клуба «Университатя Крайова» Адриан Митителу выразил недовольство ситуацией вокруг игрового времени Владислава Бленуце в «Динамо».

По словам функционера, во время трансфера нападающего в киевский клуб в сентябре 2025 года стороны согласовали бонус в размере 300 тысяч евро. Он должен был быть выплачен в случае, если футболист проведет не менее 15 матчей за «Динамо» в течение сезона.

На данный момент матч против ЛНЗ стал для Бленуце лишь 11-м в составе киевлян. Впереди у «бело-синих» остаются еще три матча УПЛ и финал Кубка Украины, однако в румынском клубе сомневаются, что форвард получит достаточно игрового времени для выполнения бонусного условия.

Митителу намекнул, что видит в действиях «Динамо» попытку избежать дополнительной выплаты, и даже заговорил о возможном сговоре вокруг ситуации с футболистом.