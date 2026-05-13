Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце
Финансовый директор клуба «Университатя Крайова» Адриан Митителу выразил недовольство ситуацией вокруг игрового времени Владислава Бленуце в «Динамо».
По словам функционера, во время трансфера нападающего в киевский клуб в сентябре 2025 года стороны согласовали бонус в размере 300 тысяч евро. Он должен был быть выплачен в случае, если футболист проведет не менее 15 матчей за «Динамо» в течение сезона.
На данный момент матч против ЛНЗ стал для Бленуце лишь 11-м в составе киевлян. Впереди у «бело-синих» остаются еще три матча УПЛ и финал Кубка Украины, однако в румынском клубе сомневаются, что форвард получит достаточно игрового времени для выполнения бонусного условия.
Митителу намекнул, что видит в действиях «Динамо» попытку избежать дополнительной выплаты, и даже заговорил о возможном сговоре вокруг ситуации с футболистом.
Лошари. Треба було прописати в договорі щось типу "бонус по 20 тисяч за кожен вихід на поле, але не більше 300 тисяч".
Вон Миша Мудрик должен был шахтерам 30 млн бонусов принести, но не Миша ни Челси специально не завоевали АПЛ и ЛЧ чтобы шахтерам нагадить.
