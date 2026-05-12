  4. Полесье может оформить полноценный трансфер вратаря сборной Украины
12 мая 2026, 10:51 | Обновлено 12 мая 2026, 11:06
Полесье может оформить полноценный трансфер вратаря сборной Украины

Житомирский клуб может оставить Георгия Бущана, который играет в Премьер-лиге на правах аренды

ФК Полесье Житомир. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан, который выступает на правах аренды за житомирское «Полесье», может остаться в Премер-лиге после завершения сезона.

Житомирский клуб может оформить полноценный трансфер 31-летнего футболиста, контракт которого принадлежит саудовскому «Аль-Шабабу».

«Волки» пытались усилить вратарскую линию, но были вынуждены отказаться от подписания Георгия Ермакова («Маккаби» Хайфа») и Назара Домчака («Карпаты») из-за финансов.

Израильский клуб требовал 3 миллиона евро за переход лучшего вратаря чемпионата Украины 2024/25, а львовский клуб запросил 5 миллионов. Оба варианта не устроили «Полесье».

«Волки» продолжают искать усиления на позицию первого номера, поэтому рассматривают вариант с подписанием Бущана на полноценной основе. В нынешнем сезоне кипер провел один матч в составе первой команды.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
