  4. «Белорусский паспорт стал токсичным». Дулуб удивил причиной увольнения
12 мая 2026, 03:47
«Белорусский паспорт стал токсичным». Дулуб удивил причиной увольнения

Тернопольская «Нива» попрощалась со специалистом не по спортивным причинам

ФК Нива Тернополь. Олег Дулуб

Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал своё увольнение из тернопольской «Нивы».

– Так сложилось, что мне нужно вернуться в Варшаву, поэтому по обоюдному согласию сторон мы прекратили сотрудничество. У меня там возникли проблемы с документами, и я объяснил это президенту. Вчера и сегодня мы общались с президентом клуба и приняли такое совместное решение.

– То есть ваш уход из «Нивы» произошел исключительно из-за организационных моментов?

– Очень серьезные организационные моменты для меня. Заканчивается срок действия паспорта и разрешения на пребывание в Польше. Там находится моя семья. Если я останусь в Украине, то потом не смогу вернуться в Польшу. Там все наложилось одно на другое. Будем откровенны, белорусский паспорт в последнее время стал токсичным, к сожалению.

Олег Дулуб возглавил тернопольскую «Ниву» в январе 2026 года. В 9 матчах во главе команды он одержал 1 победу и 4 ничьи. Сейчас клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 27 матчах.

Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Олег Дулуб
