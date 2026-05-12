«Белорусский паспорт стал токсичным». Дулуб удивил причиной увольнения

Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал своё увольнение из тернопольской «Нивы».

– Так сложилось, что мне нужно вернуться в Варшаву, поэтому по обоюдному согласию сторон мы прекратили сотрудничество. У меня там возникли проблемы с документами, и я объяснил это президенту. Вчера и сегодня мы общались с президентом клуба и приняли такое совместное решение.

– То есть ваш уход из «Нивы» произошел исключительно из-за организационных моментов?

– Очень серьезные организационные моменты для меня. Заканчивается срок действия паспорта и разрешения на пребывание в Польше. Там находится моя семья. Если я останусь в Украине, то потом не смогу вернуться в Польшу. Там все наложилось одно на другое. Будем откровенны, белорусский паспорт в последнее время стал токсичным, к сожалению.

Олег Дулуб возглавил тернопольскую «Ниву» в январе 2026 года. В 9 матчах во главе команды он одержал 1 победу и 4 ничьи. Сейчас клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 27 матчах.