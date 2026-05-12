МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Брагой» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Португалии:

«Прекрасная игра «Бенфики» против команды, которая хорошо держит мяч, которая не создала много моментов, но была чрезвычайно эффективной: она, пожалуй, нанесла три или четыре удара и забила два гола. «Бенфика» провела великолепную игру. Нам нужно забивать больше голов, но мы продемонстрировали правильный настрой и мужество. Когда пропускаешь второй гол, когда мы так заслуживаем того, чтобы забить сами... Только группа ребят, которая так борется, может найти силы, сравнять счет и принести надежду в последние минуты игры. Если мы потеряем второе место и контроль над своей судьбой, то это не из-за плохой коллективной или индивидуальной игры. «Бенфика» провела хороший матч.

Вопрос о судействе, с моей стороны, уже не стоит поднимать. Остался один матч до окончания чемпионата, хуже, чем было, уже не может быть. Не хочу разводиться, «Бенфика» играет хорошо. Плохой матч против «Каза Пии» — абсолютно единичный случай, игроки значительно выросли, мы доминировали в играх, провели великолепные матчи, как в Альваладе, сегодня — хороший матч, но «Брага» забивает гол, когда впервые заходит в нашу зону, а второй — со второй попытки».