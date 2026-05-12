Игра на два дня. В Нидерландах доигран матч, который прервали из-за драки
НАК Бреда удержал победу над Херенвеном со счетом 2:0
В понедельник, 11 мая 2026 года, был доигран матч 33-го тура Эредивизи 2025/26 между «НАК Бреда» и «Херенвеном».
Игра прошла на стадионе Рат Верлег в Бреде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Поединок начался еще 10 мая, но при счете 2:0, незадолго до конца встречи, был приостановлен из-за драки болельщиков.
Дубль в матче оформил защитник Бой Кемпер.
Эредивизи 2025/26. 33-й тур, 10-11 мая
НАК Бреда – Херенвен – 2:0
Голы: Кемпер, 36, 74 (пен.)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|33
|26
|3
|4
|96 - 44
|17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт
|81
|2
|Фейеноорд
|33
|18
|8
|7
|68 - 44
|17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд
|62
|3
|Твенте
|33
|15
|13
|5
|58 - 35
|17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте
|58
|4
|НЕК Неймеген
|33
|15
|11
|7
|75 - 52
|17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген
|56
|5
|Аякс
|33
|14
|13
|6
|62 - 41
|17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте
|55
|6
|АЗ Алкмаар
|33
|14
|9
|10
|55 - 48
|17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард
|51
|7
|Утрехт
|33
|14
|8
|11
|53 - 42
|17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт
|50
|8
|Херенвен
|33
|14
|8
|11
|57 - 53
|17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес
|50
|9
|Гронинген
|33
|13
|6
|14
|47 - 44
|17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген
|45
|10
|Спарта Роттердам
|33
|12
|7
|14
|38 - 59
|17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам
|43
|11
|Фортуна Ситтард
|33
|11
|6
|16
|49 - 61
|17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард
|39
|12
|Гоу Эхед Иглс
|33
|8
|14
|11
|53 - 51
|17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле
|38
|13
|Зволле
|33
|9
|10
|14
|44 - 69
|17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле
|37
|14
|Эксельсиор
|33
|9
|8
|16
|40 - 54
|17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген
|35
|15
|Телстар
|33
|8
|10
|15
|47 - 54
|17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген
|34
|16
|Волендам
|33
|8
|8
|17
|34 - 53
|17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд
|32
|17
|НАК Бреда
|33
|6
|10
|17
|32 - 55
|17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам
|28
|18
|Хераклес
|33
|5
|4
|24
|34 - 83
|17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес
|19
