Игра на два дня. В Нидерландах доигран матч, который прервали из-за драки

В понедельник, 11 мая 2026 года, был доигран матч 33-го тура Эредивизи 2025/26 между «НАК Бреда» и «Херенвеном».

Игра прошла на стадионе Рат Верлег в Бреде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Поединок начался еще 10 мая, но при счете 2:0, незадолго до конца встречи, был приостановлен из-за драки болельщиков.

Дубль в матче оформил защитник Бой Кемпер.

Эредивизи 2025/26. 33-й тур, 10-11 мая

НАК Бреда – Херенвен – 2:0

Голы: Кемпер, 36, 74 (пен.)

