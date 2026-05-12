  4. Игра на два дня. В Нидерландах доигран матч, который прервали из-за драки
12 мая 2026, 02:50 |
Игра на два дня. В Нидерландах доигран матч, который прервали из-за драки

НАК Бреда удержал победу над Херенвеном со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 мая 2026 года, был доигран матч 33-го тура Эредивизи 2025/26 между «НАК Бреда» и «Херенвеном».

Игра прошла на стадионе Рат Верлег в Бреде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Поединок начался еще 10 мая, но при счете 2:0, незадолго до конца встречи, был приостановлен из-за драки болельщиков.

Дубль в матче оформил защитник Бой Кемпер.

Эредивизи 2025/26. 33-й тур, 10-11 мая
НАК Бреда – Херенвен – 2:0
Голы: Кемпер, 36, 74 (пен.)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 33 26 3 4 96 - 44 17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт 81
2 Фейеноорд 33 18 8 7 68 - 44 17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд 62
3 Твенте 33 15 13 5 58 - 35 17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте 58
4 НЕК Неймеген 33 15 11 7 75 - 52 17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген 56
5 Аякс 33 14 13 6 62 - 41 17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте 55
6 АЗ Алкмаар 33 14 9 10 55 - 48 17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард 51
7 Утрехт 33 14 8 11 53 - 42 17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт 50
8 Херенвен 33 14 8 11 57 - 53 17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес 50
9 Гронинген 33 13 6 14 47 - 44 17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген 45
10 Спарта Роттердам 33 12 7 14 38 - 59 17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам 43
11 Фортуна Ситтард 33 11 6 16 49 - 61 17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард 39
12 Гоу Эхед Иглс 33 8 14 11 53 - 51 17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле 38
13 Зволле 33 9 10 14 44 - 69 17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле 37
14 Эксельсиор 33 9 8 16 40 - 54 17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген 35
15 Телстар 33 8 10 15 47 - 54 17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген 34
16 Волендам 33 8 8 17 34 - 53 17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд 32
17 НАК Бреда 33 6 10 17 32 - 55 17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда11.05.26 НАК Бреда 2:0 Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам 28
18 Хераклес 33 5 4 24 34 - 83 17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес 19
Полная таблица

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Бой Кемпер (НАК Бреда).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бой Кемпер (НАК Бреда), асcист Льюис Холтби.
Дмитрий Вус
Комментарии 0
