  4. У кого 7.7? Стала известна оценка Цыганкова за ассист против Райо
12 мая 2026, 03:03 | Обновлено 12 мая 2026, 06:59
Виктор отыграл полный матч в составе Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна оценка вингера Виктора Цыганкова за матч, в котором его «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Райо Вальэкано».

Поединок принимал стадион «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, отыграл поединок полностью и отдал голевую передачу. Портал WhoScored оценил его игру в 7.2 балла, что стало одной из лучших оценок среди всех игроков, которые вышли на поле в стартовом составе.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Жироны» Алекс Морено с оценкой 7.7.

Оценки за матч Райо Вальекано – Жирона:

Дмитрий Вус
