Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?
Испания
12 мая 2026, 00:12 | Обновлено 12 мая 2026, 00:55
222
0

Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в чемпионате Испании

12 мая 2026, 00:12 | Обновлено 12 мая 2026, 00:55
222
0
Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков отдал 23-й ассист в испанской Ла Лиге.

Произошло это в выездном матче 35-го тура против Райо Вальекано.

Цыганков – рекордсмен среди украинцев по количеству результативных передач в чемпионате Испании.

Ассисты украинцев в Ла Лиге

  • 23 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 8 – Артем Довбик (Жирона)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 2 – Артем Кравец (Гранада)
  • 1 – Андрей Лунин (Реал)
  • 1 – Владислав Ванат (Жирона)

Результативные передачи Виктора Цыганкова в Ла Лиге по сезонам

  • 2025/26 – 5
  • 2024/25 – 5
  • 2023/24 – 7
  • 2022/23 – 6
По теме:
ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Серхио Рамос близок к приобретению клуба Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Евгений Коноплянка Артем Кравец Андрей Лунин Владислав Ванат
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Футбол | 11 мая 2026, 19:05 6
Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ
Олег Саленко дал расклад на предстоящий тур УПЛ

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что борьба на финише чемпионата будет ожесточенной

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 11 мая 2026, 23:02 2
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток

Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»

Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 08:32
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 4
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 8
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем