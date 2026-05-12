Испания12 мая 2026, 00:12 | Обновлено 12 мая 2026, 00:55
Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся результативными передачами в чемпионате Испании
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков отдал 23-й ассист в испанской Ла Лиге.
Произошло это в выездном матче 35-го тура против Райо Вальекано.
Цыганков – рекордсмен среди украинцев по количеству результативных передач в чемпионате Испании.
Ассисты украинцев в Ла Лиге
- 23 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 8 – Артем Довбик (Жирона)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 2 – Артем Кравец (Гранада)
- 1 – Андрей Лунин (Реал)
- 1 – Владислав Ванат (Жирона)
Результативные передачи Виктора Цыганкова в Ла Лиге по сезонам
- 2025/26 – 5
- 2024/25 – 5
- 2023/24 – 7
- 2022/23 – 6
