ВИДЕО. Ямаль праздновал титул с футболкой «Спасибо Богу, что я не…»
Ламин Ямаль в свои 18 лет завоевал уже третий чемпионский титул в Испании
Футболисты «Барселоны» выиграли чемпионат Испании, поставив жирную точку в этом сезоне победой на своем поле против принципиальных соперников из «Реала» (2:0).
Один из лидеров каталонского клуба Ламин Ямаль в свои 18 лет завоевал уже третий чемпионский титул в Испании, что на один больше, чем было у звезды «Реала» Криштиану Роналду. На чемпионском параде в Барселоне в понедельник юный вингер продемонстрировал публике сине-гранатовую футболку, на которой было написано: «Спасибо Богу, что я не мадридиста».
Ямаль – один из трех самых дорогих игроков мира. В этом сезоне он забил 24 гола и оформил 18 ассистов в 45 поединках.
🚨🚨| Lamine Yamal shows a shirt during the celebration:— Managing Barça (@ManagingBarca) May 11, 2026
“Thank God I’m not a Madridista.”
