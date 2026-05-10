Испания10 мая 2026, 08:02 |
Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе
Аргентинец выделил Ламина Ямаля
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий американского «Интер Майами», аргентинец Лионель Месси высказался о лидере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.
– Какой игрок, игру которого ты сейчас видишь, заставляет тебя сказать: «Это я, когда был молодым»?
– Если бы мне пришлось выбрать игрока, очень похожего на меня, я бы назвал Ламина Ямаля.
Ранее объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о выборе между вечным вопросом в футболе – кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси.
