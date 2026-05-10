Лионель Месси выбрал своего преемника в футболе

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий американского «Интер Майами», аргентинец Лионель Месси высказался о лидере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

– Какой игрок, игру которого ты сейчас видишь, заставляет тебя сказать: «Это я, когда был молодым»?

– Если бы мне пришлось выбрать игрока, очень похожего на меня, я бы назвал Ламина Ямаля.

Ранее объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о выборе между вечным вопросом в футболе – кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси.