Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мареска – о возможной работе в Манчестер Сити: «Посмотрим, что будет»
Англия
11 мая 2026, 22:40 | Обновлено 11 мая 2026, 22:41
Мареска – о возможной работе в Манчестер Сити: «Посмотрим, что будет»

Энцо Мареска не исключает, что скоро заменит Пепа Гвардиолу в «Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Бывший тренер «Челси» Энцо Мареска постоянно упоминается как возможный преемник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Будущее испанца на стадионе «Этихад» далеко не гарантировано, даже если его нынешний контракт истекает в 2027 году. Это не означает, что Гвардиола покинет клуб только в следующем году, и всё чаще звучат разговоры о его возможном уходе по окончании текущего сезона.

На прямой вопрос о возможной работе в «Манчестер Сити» Мареска заявил: «Сейчас май, и чемпионат подходит к концу. Тем временем я отдыхаю и пытаюсь подготовиться. Независимо от того, какой клуб тебя позовет, важно чувствовать себя готовым. К счастью, осталось всего несколько недель, и посмотрим, что будет».

46-летний Мареска возглавлял молодежную команду «Сити», а также тренировал «Парму», «Лестер» и «Челси».

Энцо Мареска Челси Пеп Гвардиола Манчестер Сити Парма Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
