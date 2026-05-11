Мареска – о возможной работе в Манчестер Сити: «Посмотрим, что будет»

Бывший тренер «Челси» Энцо Мареска постоянно упоминается как возможный преемник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Будущее испанца на стадионе «Этихад» далеко не гарантировано, даже если его нынешний контракт истекает в 2027 году. Это не означает, что Гвардиола покинет клуб только в следующем году, и всё чаще звучат разговоры о его возможном уходе по окончании текущего сезона.

На прямой вопрос о возможной работе в «Манчестер Сити» Мареска заявил: «Сейчас май, и чемпионат подходит к концу. Тем временем я отдыхаю и пытаюсь подготовиться. Независимо от того, какой клуб тебя позовет, важно чувствовать себя готовым. К счастью, осталось всего несколько недель, и посмотрим, что будет».

46-летний Мареска возглавлял молодежную команду «Сити», а также тренировал «Парму», «Лестер» и «Челси».