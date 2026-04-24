Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил
Энцо Мареска может возглавить английский гранд
Итальянский специалист Энцо Мареска может возглавить «Манчестер Сити». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство «горожан» считает экс-тренера «Челси» идеальным кандидатом на замену Пепу Гвардиоле. В клубе намерен побыстрее достичь соглашения с Марсекой, ибо он находится на радарах нескольких клубов из чемпионата Италии.
С января 2026 года Энцо Мареска находится без работы, крайним его клубом был лондонский «Челси». Ранее итальянец работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони обрёл новую мотивацию после работы с Александром
Сергей Кравченко рассказал о периоде работы под руководством Валерия Газаева и Юрия Семина