Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил

Итальянский специалист Энцо Мареска может возглавить «Манчестер Сити». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «горожан» считает экс-тренера «Челси» идеальным кандидатом на замену Пепу Гвардиоле. В клубе намерен побыстрее достичь соглашения с Марсекой, ибо он находится на радарах нескольких клубов из чемпионата Италии.

С января 2026 года Энцо Мареска находится без работы, крайним его клубом был лондонский «Челси». Ранее итальянец работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира.