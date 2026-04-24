  Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил
24 апреля 2026, 15:14 | Обновлено 24 апреля 2026, 15:25
1470
0

Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил

Энцо Мареска может возглавить английский гранд

24 апреля 2026, 15:14 | Обновлено 24 апреля 2026, 15:25
1470
0
Манчестер Сити нашел идеальную замену Гвардиолы. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский специалист Энцо Мареска может возглавить «Манчестер Сити». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «горожан» считает экс-тренера «Челси» идеальным кандидатом на замену Пепу Гвардиоле. В клубе намерен побыстрее достичь соглашения с Марсекой, ибо он находится на радарах нескольких клубов из чемпионата Италии.

С января 2026 года Энцо Мареска находится без работы, крайним его клубом был лондонский «Челси». Ранее итальянец работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола готов возглавить сборную, которая не попала на чемпионат мира.

Энцо Мареска Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
