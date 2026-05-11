Новый каприз Мбаппе. Килиан отказывается играть на Бернабеу

«Реал» завершит сезон без единого трофея во втором сезоне подряд. Интриги в чемпионате Испании нет, но остается неясной судьба форварда мадридцев Килиана Мбаппе, который травмирован, но мог сыграть против «Барселоны» в воскресенье при необходимости.

Есть мнение, что Килиан экономит силы на предстоящий чемпионат мира в Северной Америке. Также источник в Мадриде заявил, что француз захочет избежать игры на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в этом сезоне, поскольку его уже несколько раз освистывали болельщики хозяев.

Эту теорию проверим в ближайших матчах «Реала» против «Овьедо» и «Атлетика».