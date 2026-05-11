  4. Не успел вернуться. Клуб УПЛ сообщил о повторной травме легионера
11 мая 2026, 20:55 | Обновлено 11 мая 2026, 21:49
Не успел вернуться. Клуб УПЛ сообщил о повторной травме легионера

Уэсли Помба снова оказался вне игры

ФК Верес. Уэсли Помба

23-летний легионер «Вереса» Уэсли Помба досрочно завершил сезон из-за рецидива старой травмы.

Футболист попал в лазарет после одной из тренировок команды, на которой получил повреждение задней поверхности бедра.

Уэсли стал игроком «Вереса» летом 2025 года, перейдя из клуба «Ферровиария». За украинский клуб вингер провел 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

За три тура до завершения сезона «Верес» занимает десятое место (31 очко), обезопасив себя от вылета. Последними соперниками «Вереса» в сезоне станут «Кривбасс», «Карпаты» и «Металлист 1925».

Оцените материал
