Лидер сборной Мексики стал амбассадором букмекерского бренда

Codere Online объявила о сотрудничестве с полузащитником «Вест Хэма» и сборной Мексики Эдсоном Альваресом, который стал новым послом бренда компании в стране.

Оператор заявил, что партнерство направлено на укрепление позиций бренда на мексиканском рынке в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Мексике, США и Канаде.

В рамках сотрудничества Codere планирует проводить мероприятия для болельщиков, конкурсы, розыгрыши призов и цифровые кампании с участием футболиста.

В компании отметили, что Альварес олицетворяет ценности бренда и является одним из самых узнаваемых футболистов Мексики.