«Мудрик не вернется». В Британии дали неутешительный прогноз по украинцу
По Михаилу в АПЛ никто не скучает
Скандал с допингом, вероятно, положит конец карьере украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в АПЛ, уверен британский журналист Хамза Холвадиа (FNCA Media).
Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила футболиста от соревнований на четыре года в декабре 2024 года за прием запрещенных веществ. Мудрик подал апелляцию на это решение в CAS.
«Вокруг того, как это произошло (прием допинга – прим. ред.), было много тайн. Я не верю, что он вернется на элитный уровень Премьер-лиги, если дисквалификацию оставят в силе. К сожалению, болельщики «Челси» не слишком скучают по нему, ведь это клуб, который может легко заменять игроков», – отметил эксперт.
Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до 2031 года. Зарплата игрока составляет примерно 6,1 млн евро в год.
