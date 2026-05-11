Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мудрик не вернется». В Британии дали неутешительный прогноз по украинцу
11 мая 2026, 19:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Скандал с допингом, вероятно, положит конец карьере украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в АПЛ, уверен британский журналист Хамза Холвадиа (FNCA Media).

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила футболиста от соревнований на четыре года в декабре 2024 года за прием запрещенных веществ. Мудрик подал апелляцию на это решение в CAS.

«Вокруг того, как это произошло (прием допинга – прим. ред.), было много тайн. Я не верю, что он вернется на элитный уровень Премьер-лиги, если дисквалификацию оставят в силе. К сожалению, болельщики «Челси» не слишком скучают по нему, ведь это клуб, который может легко заменять игроков», – отметил эксперт.

Контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до 2031 года. Зарплата игрока составляет примерно 6,1 млн евро в год.

Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
