Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Спасибо Челси за Мудрика». Фаны Арсенала неожиданно вспомнили об украинце
Англия
11 мая 2026, 13:59 |
325
0

«Спасибо Челси за Мудрика». Фаны Арсенала неожиданно вспомнили об украинце

Отказ от подписания контракта с Михаилом считают лучшим решением «канониров» в истории трансферов

11 мая 2026, 13:59 |
325
0
«Спасибо Челси за Мудрика». Фаны Арсенала неожиданно вспомнили об украинце
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» накануне с минимальным счётом обыграл «Вест Хэм» (1:0) в рамках 36-го тура АПЛ. Единственный гол в этом непростом для «канониров» матче забил вингер Леандро Троссард.

Победа позволила команде Микеля Артеты закрепить лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков. В связи с этим болельщики «Арсенала» вспомнили, кто мог быть на месте их бельгийского спасителя.

В 2023 году основной трансферной целью лондонцев был украинский полузащитник Михаил Мудрик. Сделка сорвалась в последний момент, когда игрока перехватил «Челси», предложивший «Шахтеру» за 22-летнего футболиста 70 млн евро плюс 30 млн бонусов. «Арсеналу» пришлось срочно искать замену в лице 28-летнего Троссарда, которого купили за 24 млн евро

«Сегодня Леандро, возможно, подарил «Арсеналу» его первый титул за 22 года, тогда как первый уже 18 месяцев лежит на полке в «Челси» из-за истории с допингом», – пишет у себя в X журналист Бруно Констант.

«В эпоху, ориентированную на разумные траты, Троссард является идеальным примером преимущества разумного рекрутинга над дорогой помпезностью – игрок, который тихо добивается успеха в важнейшие моменты», – резюмирует ситуацию автор блога Arsenal Touchline.

«Самый большой эффект домино в истории футбола. Спасибо, [владельцу «Челси»] Тодду Боули», – иронизирует фанат «Арсенала» под ником Stompey.

«Арсенал, не подписав Михаила Мудрика, возможно, совершил одно из крупнейших «неподписаний» всех времен», – отметил известный стендап-комик и болельщик лондонцев Наполеоне Эма.

На счету Троссарда 10 голов и 8 ассистов в 48 матчах за «Арсенал» во всех турнирах текущего сезона. Мудрик не выступает из-за дисквалификации за прием запрещенных веществ с декабря 2024 года.

По теме:
Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Мастера «клиншитов». Вратари с наибольшим процентом «сухих» матчей в АПЛ
Леандро Троссард Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Арсенал Лондон
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10 мая 2026, 19:25 1
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11 мая 2026, 07:46 0
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы

Стэн Дюбуа категорически против трилогии

Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
Футбол | 11.05.2026, 10:35
Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
Шахтер выиграл УПЛ с путевкой в ЛЧ, триумф Барселоны, успех Свитолиной
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Футбол | 11.05.2026, 03:55
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 24
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 10
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 4
Бокс
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 47
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем