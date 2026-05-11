«Спасибо Челси за Мудрика». Фаны Арсенала неожиданно вспомнили об украинце

Лондонский «Арсенал» накануне с минимальным счётом обыграл «Вест Хэм» (1:0) в рамках 36-го тура АПЛ. Единственный гол в этом непростом для «канониров» матче забил вингер Леандро Троссард.

Победа позволила команде Микеля Артеты закрепить лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков. В связи с этим болельщики «Арсенала» вспомнили, кто мог быть на месте их бельгийского спасителя.

В 2023 году основной трансферной целью лондонцев был украинский полузащитник Михаил Мудрик. Сделка сорвалась в последний момент, когда игрока перехватил «Челси», предложивший «Шахтеру» за 22-летнего футболиста 70 млн евро плюс 30 млн бонусов. «Арсеналу» пришлось срочно искать замену в лице 28-летнего Троссарда, которого купили за 24 млн евро

«Сегодня Леандро, возможно, подарил «Арсеналу» его первый титул за 22 года, тогда как первый уже 18 месяцев лежит на полке в «Челси» из-за истории с допингом», – пишет у себя в X журналист Бруно Констант. «В эпоху, ориентированную на разумные траты, Троссард является идеальным примером преимущества разумного рекрутинга над дорогой помпезностью – игрок, который тихо добивается успеха в важнейшие моменты», – резюмирует ситуацию автор блога Arsenal Touchline. «Самый большой эффект домино в истории футбола. Спасибо, [владельцу «Челси»] Тодду Боули», – иронизирует фанат «Арсенала» под ником Stompey. «Арсенал, не подписав Михаила Мудрика, возможно, совершил одно из крупнейших «неподписаний» всех времен», – отметил известный стендап-комик и болельщик лондонцев Наполеоне Эма.

На счету Троссарда 10 голов и 8 ассистов в 48 матчах за «Арсенал» во всех турнирах текущего сезона. Мудрик не выступает из-за дисквалификации за прием запрещенных веществ с декабря 2024 года.