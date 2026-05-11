Мудрик может вернуться в сенсационную команду после дисквалификации
Украинец вряд ли останется в «Челси»
Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.
В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Журналист Михаил Спиваковский заявил, что в случае длительного отстранения украинцу будет трудно рассчитывать на уровень топ-чемпионатов Европы.
«О лигах топ-5 можно забыть. Максимум – чемпионаты уровня Бенилюкса, Турции или даже возвращение в УПЛ, хотя вряд ли сам Мудрик видит для себя такой вариант. Возможен и трансфер в восточный чемпионат», – сообщает источник.
