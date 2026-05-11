Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик может вернуться в сенсационную команду после дисквалификации
Англия
11 мая 2026, 08:02 |
2031
3

Мудрик может вернуться в сенсационную команду после дисквалификации

Украинец вряд ли останется в «Челси»

11 мая 2026, 08:02 |
2031
3 Comments
Мудрик может вернуться в сенсационную команду после дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что в случае длительного отстранения украинцу будет трудно рассчитывать на уровень топ-чемпионатов Европы.

«О лигах топ-5 можно забыть. Максимум – чемпионаты уровня Бенилюкса, Турции или даже возвращение в УПЛ, хотя вряд ли сам Мудрик видит для себя такой вариант. Возможен и трансфер в восточный чемпионат», – сообщает источник.

По теме:
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1. Поздние голы. Видео голов и обзор матча
Легенда АПЛ: «Арсенал никогда бы не занимал первое место. Позор!»
В Премьер-лиге Англии досрочно определен обладатель «Золотой перчатки»
дисквалификация чемпионат Англии по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Саймон Джордан Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Футбол | 11 мая 2026, 08:42 1
Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата
Знаменитый клуб хочет назначить Реброва. Известно, какова будет зарплата

«Панатинаикос» может назначить украинского тренера

ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту
Хоккей | 11 мая 2026, 06:05 9
ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту
ЧМ по хоккею. Путь сборной Украины в 20 лет: из элиты в элиту

Команда снова сможет сыграть в элите

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Бокс | 10.05.2026, 09:22
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10.05.2026, 21:34
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олійченко може сенсаційно пійти в дупу
Ответить
+1
Єто ві теперь про Мудрика будете 2 года так писать, типо как про Лунтика?
Ответить
+1
Навпаки Челсі повинні залишити перспективного футболіста
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем