VARсенал? Таблица АПЛ была бы другой без видеоповторов
Вашему вниманию возможная таблица чемпионата Англии без вмешательства VAR
«Арсенал» мог утратить перевес над «Манчестер Сити» в чемпионской гонке, но на последней минуте матча с «Вест Хэмом» получил отмену гола в свои ворота и победил со счетом 1:0. Скандал получился грандиозным, досталось как системе VAR, и так и самим «канонирам» от легенды «МЮ» Петера Шмейхеля, который обвинил лондонцев в том, что они полтора года в каждом матче блокируют голкиперов соперника.
А как бы выглядела таблица чемпионата Англии, играй команды по старинке без системы VAR?
Очки – Команда – Разница
79 «Манчестер Сити» (+ игра в запасе) -1
77 «Арсенал» -5
69 «Манчестер Юнайтед» 0
63 «Астон Вилла» +1
63 «Ливерпуль» 0
62 «Брайтон» +7
61 «Борнмут» +5
54 «Эвертон» +2
54 «Челси» -2
52 «Фулхэм» 0
50 «Брентфорд» -4
49 «Ньюкасл» -1
48 «Лидс» +1
45 «Тоттенхэм» +4
44 «Сандерленд» -6
43 «Кристал Пэлас» -4
39 «Вест Хэм» 0
37 «Ноттингем Форест» -6
26 «Бернли» +3
24 «Вулверхэмптон» +2
