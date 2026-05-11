VARсенал? Таблица АПЛ была бы другой без видеоповторов

«Арсенал» мог утратить перевес над «Манчестер Сити» в чемпионской гонке, но на последней минуте матча с «Вест Хэмом» получил отмену гола в свои ворота и победил со счетом 1:0. Скандал получился грандиозным, досталось как системе VAR, и так и самим «канонирам» от легенды «МЮ» Петера Шмейхеля, который обвинил лондонцев в том, что они полтора года в каждом матче блокируют голкиперов соперника.

А как бы выглядела таблица чемпионата Англии, играй команды по старинке без системы VAR?

Очки – Команда – Разница

79 «Манчестер Сити» (+ игра в запасе) -1

77 «Арсенал» -5

69 «Манчестер Юнайтед» 0

63 «Астон Вилла» +1

63 «Ливерпуль» 0

62 «Брайтон» +7

61 «Борнмут» +5

54 «Эвертон» +2

54 «Челси» -2

52 «Фулхэм» 0

50 «Брентфорд» -4

49 «Ньюкасл» -1

48 «Лидс» +1

45 «Тоттенхэм» +4

44 «Сандерленд» -6

43 «Кристал Пэлас» -4

39 «Вест Хэм» 0

37 «Ноттингем Форест» -6

26 «Бернли» +3

24 «Вулверхэмптон» +2