Стало известно, кто будет тренировать Ниву вместо Дулуба

После разгромного поражения в 27 туре Первой лиги от ФК «Феникс-Мариуполь» – 0:3 в отставку был отправлен главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб. Вместе с ним команду покинули его помощники Валерий Иващенко и Тарас Гребенюк.

Как стало известно Sport.ua, обязанности главного тренера будет выполнять Ярослав Матвиив, являвшийся одним из ассистентов Дулуба. За подготовку вратарей будет отвечать Дмитрий Малоид, ранее работавший во второлиговом клубе «Самбор-Нива-2».

Перед ними стоит задача сохранить «прописку» в Первой лиге.

Во второй части сезона «Нива» выступает неудачно. В настоящее время тернопольская команда занимает 11 место, набрав 30 очков.