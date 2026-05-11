  4. Стало известно, кто будет тренировать Ниву вместо Дулуба
11 мая 2026, 18:31 | Обновлено 11 мая 2026, 18:32
В тернопольском клубе произошли изменения на тренерском мостике

ФК Нива Тернополь. Ярослав Матвиив

После разгромного поражения в 27 туре Первой лиги от ФК «Феникс-Мариуполь» – 0:3 в отставку был отправлен главный тренер тернопольской «Нивы» Олег Дулуб. Вместе с ним команду покинули его помощники Валерий Иващенко и Тарас Гребенюк.

Как стало известно Sport.ua, обязанности главного тренера будет выполнять Ярослав Матвиив, являвшийся одним из ассистентов Дулуба. За подготовку вратарей будет отвечать Дмитрий Малоид, ранее работавший во второлиговом клубе «Самбор-Нива-2».

Перед ними стоит задача сохранить «прописку» в Первой лиге.

Во второй части сезона «Нива» выступает неудачно. В настоящее время тернопольская команда занимает 11 место, набрав 30 очков.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Олег Дулуб назначение тренера
Андрей Писаренко Sport.ua
Все,натренувався? Зате як жеж всім поради давав направо і наліво..
