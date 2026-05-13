Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо решило расстаться с двумя игроками нападения
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 23:22 |
1812
3

Динамо решило расстаться с двумя игроками нападения

В клубе не видят будущего для Герреро и Бленуце

13 мая 2026, 23:22 |
1812
3 Comments
Динамо решило расстаться с двумя игроками нападения
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Киевское «Динамо» расстанется сразу с двумя нападающими.

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, киевский клуб летом продаст панамского нападающего Эдуардо Герреро и румынского форварда Владислава Бленуце.

В текущем сезоне чемпионата Украины у Герреро 20 матчей и три гола, у Бленуце семь сыгранных матчей и ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Хотели доиграть сейчас. Эта проклятая война...»
Эпицентр продлит контракт с героем матча против Полесья
Швед стал автором 2200-го гола Шахтера в чемпионате Украины
Владислав Бленуце Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Футбол | 13 мая 2026, 09:29 8
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим

«Рух» не будет выступать на профессиональном уровне

ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
Футбол | 13 мая 2026, 23:59 7
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!
ПСЖ вместе с Забарным одолел Ланс и завоевал трофей Лиги 1 2025/26!

13 мая парижане в 29-м туре чемпионата одолели ближайших преследователей со счетом 2:0

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Футбол | 13.05.2026, 17:51
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13.05.2026, 08:15
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Уже что то!
Ответить
0
Продайте Блинуце на район. То його рівень.
Ответить
-1
Ооооо ноу, Ооооо ноу-ноу-ноу! Легенда Бляуце не відпустимо 🤣
Ответить
-2
Популярные новости
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 50
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем