Динамо решило расстаться с двумя игроками нападения
В клубе не видят будущего для Герреро и Бленуце
Киевское «Динамо» расстанется сразу с двумя нападающими.
Как отмечает журналист Игорь Цыганик, киевский клуб летом продаст панамского нападающего Эдуардо Герреро и румынского форварда Владислава Бленуце.
В текущем сезоне чемпионата Украины у Герреро 20 матчей и три гола, у Бленуце семь сыгранных матчей и ни одного мяча.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
