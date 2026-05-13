Динамо решило расстаться с двумя игроками нападения

Киевское «Динамо» расстанется сразу с двумя нападающими.

Как отмечает журналист Игорь Цыганик, киевский клуб летом продаст панамского нападающего Эдуардо Герреро и румынского форварда Владислава Бленуце.

В текущем сезоне чемпионата Украины у Герреро 20 матчей и три гола, у Бленуце семь сыгранных матчей и ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.