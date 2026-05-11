«Побеждают всех». Кучер назвал лучшую команду УПЛ прямо сейчас

Бывший защитник сборной Украины, а ныне тренер Александр Кучер высказался о лучшей команде сезона в Украинской Премьер-лиге.

Специалист отметил, что на данный момент никто не может составить конкуренцию донецкому «Шахтеру», который недавно досрочно завоевал 16-й чемпионский титул в УПЛ.

«Мы видим, что во втором круге «Шахтер» демонстрирует невероятно стабильную игру. Они, по сути, побеждают всех на своем пути и абсолютно заслуженно завоевали чемпионство. Я не вижу ни одной команды, которая могла бы составить им реальную конкуренцию в этой второй половине сезона», – пояснил Кучер.

На счету «Шахтера» 66 очков в 27 матчах чемпионата. Следующий матч дончане проведут 13 мая против «Оболони».