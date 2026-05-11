  4. «Побеждают всех». Кучер назвал лучшую команду УПЛ прямо сейчас
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 16:25 | Обновлено 11 мая 2026, 16:45
У «Шахтера» нет равных в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник сборной Украины, а ныне тренер Александр Кучер высказался о лучшей команде сезона в Украинской Премьер-лиге.

Специалист отметил, что на данный момент никто не может составить конкуренцию донецкому «Шахтеру», который недавно досрочно завоевал 16-й чемпионский титул в УПЛ.

«Мы видим, что во втором круге «Шахтер» демонстрирует невероятно стабильную игру. Они, по сути, побеждают всех на своем пути и абсолютно заслуженно завоевали чемпионство. Я не вижу ни одной команды, которая могла бы составить им реальную конкуренцию в этой второй половине сезона», – пояснил Кучер.

На счету «Шахтера» 66 очков в 27 матчах чемпионата. Следующий матч дончане проведут 13 мая против «Оболони».

Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Перемагають усі крім Дирявих 😂
