Решение принято. В Дженоа подтвердили уход Малиновского

33-летний украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский в конце сезона покинет итальянский клуб. Об этом сообщил главный тренер команды Даниэле Де Росси.

«Зачем нам нужны последние два матча Серии А? К матчам нужно готовиться, искать правильные и здоровые стимулы. Мы дадим возможность Малиновскому попрощаться с болельщиками, дадим сыграть тем, кто играл немного меньше», – заявил специалист.

Малиновский перешел в «Дженоа» в 2023 году. Его контракт с клубом истекает в июне. На счету украинца шесть голов и три голевые передачи в 34 матчах за генуэзцев. Ранее сообщалось, что Руслан продолжит карьеру в Турции.