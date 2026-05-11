  4. Решение принято. В Дженоа подтвердили уход Малиновского
11 мая 2026, 17:18 | Обновлено 11 мая 2026, 17:42
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

33-летний украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский в конце сезона покинет итальянский клуб. Об этом сообщил главный тренер команды Даниэле Де Росси.

«Зачем нам нужны последние два матча Серии А? К матчам нужно готовиться, искать правильные и здоровые стимулы. Мы дадим возможность Малиновскому попрощаться с болельщиками, дадим сыграть тем, кто играл немного меньше», – заявил специалист.

Малиновский перешел в «Дженоа» в 2023 году. Его контракт с клубом истекает в июне. На счету украинца шесть голов и три голевые передачи в 34 матчах за генуэзцев. Ранее сообщалось, что Руслан продолжит карьеру в Турции.

Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Даниэле Де Росси
Андрей Плыгун Источник: Tuttomercatoweb
Без Маліновського в наступному сезоні в пердів , забив в сезоні багато вирішальних м'ячів
