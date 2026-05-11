Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 11 до 17 мая.

М25 Вик (Испания – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Михаил Ковалев (Украина) – Лиам Деликата (Мальта, 13) – 5:7, 5:7
  • Мигель Ортега (Испания) – Антон Марченко (Украина) – 1:6, 0:6
  • Михаэль Бельтран (Колумбия) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 4:6, 6:0, 10:8

Второй круг

  • Антон Марченко (Украина) – Михаэль Бельтран (Колумбия) – 6:1, 6:4

Третий круг

  • Антон Марченко (Украина) – Бенхамин Перес (Чили) – ТВА

М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вадим Урсу (Украина, 6) – ТВА – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – Самуэль Де Фелипе (Испания) и Хон Эчеверрия (Испания, 4) – 12.05

М25 Хургада (Египет – хард), Egypt 5 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Павел Боднарчук (Украина) – Бриан даль Зилло (Болгария) – 3:6, 6:1, 10:12
  • Данила Фолкхеимс (Латвия) – Василий Макаренко (Украина) – 7:6 (10:8), 6:3

Парный разряд

Первый круг

  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

М25 Лоуны (Чехия – грунт), Louny Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина, 3) – Филип Бреттл (Чехия, уайлд-кард) – 6:2, 6:1
  • Андрей Порицкий (Украина) – Адам Соукуп (Чехия) – 2:6, 3:6

Второй круг

  • Алексей Крутых (Украина, 3) – Йонас Гундакер (Австрия, 11) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Стефанос Схинос (Греция) и Марцел Зелиньски (Польша) – Михал Крайчи (Чехия) и Андрей Порицкий (Украина) – ТВА
  • Якуб Юпа (Чехия) и Якуб Никод (Чехия) – Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Георгий Шилов (Украина) – Владимир Петрович (Сербия, уайлд-кард) – 6:2, 6:0
  • Матея Станисавлевич (Сербия, 4) – Родион Четвериков (Украина) – 3:6, 1:6

Второй круг

  • Георгий Шилов (Украина) – Филип Кристофферсон (Швеция) – 6:3, 6:1
  • Родион Четвериков (Украина) – Андреас Лоицас (Греция) – 0:6, 2:6

Третий круг

  • Неманья Сапич (Сербия, уайлд-кард) – Георгий Шилов (Украина) – ТВА

М15 Приедор (Босния – грунт), Prijedor Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Афан Некович (Босния) – Иван Ангелов (Украина) – 6:1, 6:1
  • Валерий Мартишев – Степан Бойко (Украина) – 6:2, 6:2
  • Адам Соке (Венгрия) – Артем Худа (Украина) – 6:2, 5:7, 10:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Никита Маштаков (Украина) – ТВА

М15 Накхон Пахом (Таиланд – хард), ITF Men's World Tennis Tour 3

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Руслан Бикеев (Украина) – Паннават Суттисомбоон (Таиланд, 11) – 0:6, 0:6
