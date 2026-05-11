Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 11 до 17 мая.
М25 Вик (Испания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Михаил Ковалев (Украина) – Лиам Деликата (Мальта, 13) – 5:7, 5:7
- Мигель Ортега (Испания) – Антон Марченко (Украина) – 1:6, 0:6
- Михаэль Бельтран (Колумбия) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 4:6, 6:0, 10:8
Второй круг
- Антон Марченко (Украина) – Михаэль Бельтран (Колумбия) – 6:1, 6:4
Третий круг
- Антон Марченко (Украина) – Бенхамин Перес (Чили) – ТВА
М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Вадим Урсу (Украина, 6) – ТВА – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина) – Самуэль Де Фелипе (Испания) и Хон Эчеверрия (Испания, 4) – 12.05
М25 Хургада (Египет – хард), Egypt 5 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Бриан даль Зилло (Болгария) – 3:6, 6:1, 10:12
- Данила Фолкхеимс (Латвия) – Василий Макаренко (Украина) – 7:6 (10:8), 6:3
Парный разряд
Первый круг
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
М25 Лоуны (Чехия – грунт), Louny Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина, 3) – Филип Бреттл (Чехия, уайлд-кард) – 6:2, 6:1
- Андрей Порицкий (Украина) – Адам Соукуп (Чехия) – 2:6, 3:6
Второй круг
- Алексей Крутых (Украина, 3) – Йонас Гундакер (Австрия, 11) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Стефанос Схинос (Греция) и Марцел Зелиньски (Польша) – Михал Крайчи (Чехия) и Андрей Порицкий (Украина) – ТВА
- Якуб Юпа (Чехия) и Якуб Никод (Чехия) – Александр Брайнин (Украина) и Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
М15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Георгий Шилов (Украина) – Владимир Петрович (Сербия, уайлд-кард) – 6:2, 6:0
- Матея Станисавлевич (Сербия, 4) – Родион Четвериков (Украина) – 3:6, 1:6
Второй круг
- Георгий Шилов (Украина) – Филип Кристофферсон (Швеция) – 6:3, 6:1
- Родион Четвериков (Украина) – Андреас Лоицас (Греция) – 0:6, 2:6
Третий круг
- Неманья Сапич (Сербия, уайлд-кард) – Георгий Шилов (Украина) – ТВА
М15 Приедор (Босния – грунт), Prijedor Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Афан Некович (Босния) – Иван Ангелов (Украина) – 6:1, 6:1
- Валерий Мартишев – Степан Бойко (Украина) – 6:2, 6:2
- Адам Соке (Венгрия) – Артем Худа (Украина) – 6:2, 5:7, 10:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Никита Маштаков (Украина) – ТВА
М15 Накхон Пахом (Таиланд – хард), ITF Men's World Tennis Tour 3
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Руслан Бикеев (Украина) – Паннават Суттисомбоон (Таиланд, 11) – 0:6, 0:6
