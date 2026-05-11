  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05
11 мая 2026, 18:26
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 11-17.05

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 11 до 17 мая

W75 Трнава (Словакия – грунт), ITF WTT W75 Empire Tennis Academy Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Николаева (Украина, уайлд-кард) – Альва Рей (Испания, 14) – 1:6, 6:1, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
  • Нурия Бранкаччио (Италия, 3) – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Леа Беланска (Словакия) и Адела Полаковичова (Словакия) – Аника Яскова (Словакия) и Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
  • Николь Негря (Украина) и Анастасия Николаева (Украина) – Амелия Гейтманек (Чехия) и Лаура Сватикова (Словакия) – ТВА

W35 Бетани Бич (Флорида, США – грунт), Troon Pro Women's Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W35 Бостад (Швеция – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Нуппу Палм (Финляндия, уайлд-кард) – Владлена Бокова (Украина. 16) – 4:6, 1:6

Второй круг

  • Луисе Тернстрем (Швеция) – Владлена Бокова (Украина. 16) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • Карлота Мартинес (Испания, 3) – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Николь Салдизанд (Швеция) и Матильда Страмборг (Швеция) – Алина Гранвер (Швейцария) и Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

Второй круг

  • Владлена Бокова (Украина) и Юлита Санер (Швеция) – Лус Коннинх (Нидерланды) и Исис ван ден Брук (Нидерланды, 3) – ТВА

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 5 Somabay Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Монсон (Испания – хард), W15 Conchita Martinez

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Алеся Рева (Украина. 2) – Ариадна Перес (Испания, уайлд-кард) – 6:4. 1:6, 7:10

Второй круг

  • Алеся Рева (Украина. 2) – Кейт Шарабура (США, 12) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина, 4) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Лю Минь (Китай) – Джулия Агуиар (Бразилия) и Мария Трухильо (Испания) или Софи Мартан (Франция) и Александра Цаугг (Швейцария) – ТВА

W15 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Емшанова (Украина) – Катя Рамирес (Мексика, 9) – 6:0, 6:2

Второй круг

  • Гайя Джуричкович (Сербия) – Мария Емшанова (Украина) – 4:6, 5:7

Одиночный разряд

Первый круг

  • Мария Емшанова (Украина) – ТВА
  • Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

W15 Клагенфурт (Австрия – грунт)

Парный разряд

Первый круг

  • Патрисия Бордаш (Венгрия) и Карина Ковальчук (Украина) – Зое Кеги (Швейцария) и Ника Стор (Словения) – w/o

W15 Бухарест (Румыния – грунт), Tiriac Foundation Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ева Галиевская (Украина. 3) – Теа Марку (Румыния) – 1:6, 2:6
