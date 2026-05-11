Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария и Ман Сити – в погоне за Борнмутом. У «вишен» рекорд топ-5 лиг
Англия
11 мая 2026, 15:03 |
291
0

Бавария и Ман Сити – в погоне за Борнмутом. У «вишен» рекорд топ-5 лиг

Вспомним топ-10 команд сильнейших чемпионатов с самыми длинными текущими сериями без поражений

11 мая 2026, 15:03 |
291
0
Бавария и Ман Сити – в погоне за Борнмутом. У «вишен» рекорд топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Борнмут продолжает удерживать самую длинную беспроигрышную текущую серию не только в АПЛ (16), но и в топ-5 европейских чемпионатах в целом.

В последний раз «вишни» проигрывали в Премьер-лиге еще в январе. В том же месяце последний раз проигрывала Бавария в Бундеслиге и Манчестер Сити в АПЛ.

Мюнхенцы следуют вторымы за Борнмутом в данном рейтинге, имея серию без поражений из 14 матчей. «Горожане» имеют третью самую длинную текущую беспроигрышную серию, состоящую из 13 поединков.

Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд топ-5 европейских чемпионатов

  • 16 – Борнмут
  • 14 – Бавария
  • 13 – Манчестер Сити
  • 13 – Лилль
  • 11 – Барселона
  • 10 – Ювентус
  • 8 – Интер
  • 8 – Ноттингем Форест
  • 6 – Лидс Юнайтед
  • 6 – Аугсбург
  • 6 – Бетис
По теме:
ФОТО. Ливерпуль показал постоянный мемориал памяти Диогу Жоты
Платят 60 миллионов. Ньюкасл начал борьбу с Ливерпулем за Луиса Суареса
Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити чемпионат Германии по футболу Бавария Бундеслига
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 5
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре
Футбол | 11 мая 2026, 13:44 0
Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре
Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре

У «Карпат» существенные потери

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10.05.2026, 19:25
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Футбол | 11.05.2026, 09:17
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10.05.2026, 21:34
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 47
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 10
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем