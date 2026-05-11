Бавария и Ман Сити – в погоне за Борнмутом. У «вишен» рекорд топ-5 лиг
Вспомним топ-10 команд сильнейших чемпионатов с самыми длинными текущими сериями без поражений
Английский Борнмут продолжает удерживать самую длинную беспроигрышную текущую серию не только в АПЛ (16), но и в топ-5 европейских чемпионатах в целом.
В последний раз «вишни» проигрывали в Премьер-лиге еще в январе. В том же месяце последний раз проигрывала Бавария в Бундеслиге и Манчестер Сити в АПЛ.
Мюнхенцы следуют вторымы за Борнмутом в данном рейтинге, имея серию без поражений из 14 матчей. «Горожане» имеют третью самую длинную текущую беспроигрышную серию, состоящую из 13 поединков.
Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд топ-5 европейских чемпионатов
- 16 – Борнмут
- 14 – Бавария
- 13 – Манчестер Сити
- 13 – Лилль
- 11 – Барселона
- 10 – Ювентус
- 8 – Интер
- 8 – Ноттингем Форест
- 6 – Лидс Юнайтед
- 6 – Аугсбург
- 6 – Бетис
