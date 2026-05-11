Бавария и Ман Сити – в погоне за Борнмутом. У «вишен» рекорд топ-5 лиг

Английский Борнмут продолжает удерживать самую длинную беспроигрышную текущую серию не только в АПЛ (16), но и в топ-5 европейских чемпионатах в целом.

В последний раз «вишни» проигрывали в Премьер-лиге еще в январе. В том же месяце последний раз проигрывала Бавария в Бундеслиге и Манчестер Сити в АПЛ.

Мюнхенцы следуют вторымы за Борнмутом в данном рейтинге, имея серию без поражений из 14 матчей. «Горожане» имеют третью самую длинную текущую беспроигрышную серию, состоящую из 13 поединков.

Самые длинные текущие беспроигрышные серии команд топ-5 европейских чемпионатов