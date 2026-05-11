«Желизко должен быть среди лучших»: в Польше встали на защиту украинца

25-летний украинский полузащитник гданьской «Лехии» Иван Желизко проводит в Польше яркий сезон, однако его не включили в ежегодную номинацию на звание лучшего полузащитника чемпионата. Не все с этим согласились.

Известный польский футболист и футбольный эксперт Иван Левчук в эфире Kanał Sportowy возмутился по этому поводу.

«Кто был лучшим полузащитником этого сезона Экстракласы? Я бы выбрал Желизко, но его нет среди номинантов от Экстракласы. Парень, который играет на позиции шестерки/восьмерки, имеет шесть ассистов. Он должен быть», – сказал он.

На счету Ивана уже семь голов и семь результативных передач в 32 матчах за «Лехию» во всех турнирах. Его контракт с польским клубом рассчитан до 2028 года.