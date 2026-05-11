Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Желизко должен быть среди лучших»: в Польше встали на защиту украинца
Польша
11 мая 2026, 14:56 |
470
0

«Желизко должен быть среди лучших»: в Польше встали на защиту украинца

Ивана незаслуженно обошли вниманием при выборе лучшего полузащитника Экстраклясы

11 мая 2026, 14:56 |
470
0
«Желизко должен быть среди лучших»: в Польше встали на защиту украинца

25-летний украинский полузащитник гданьской «Лехии» Иван Желизко проводит в Польше яркий сезон, однако его не включили в ежегодную номинацию на звание лучшего полузащитника чемпионата. Не все с этим согласились.

Известный польский футболист и футбольный эксперт Иван Левчук в эфире Kanał Sportowy возмутился по этому поводу.

«Кто был лучшим полузащитником этого сезона Экстракласы? Я бы выбрал Желизко, но его нет среди номинантов от Экстракласы. Парень, который играет на позиции шестерки/восьмерки, имеет шесть ассистов. Он должен быть», – сказал он.

На счету Ивана уже семь голов и семь результативных передач в 32 матчах за «Лехию» во всех турнирах. Его контракт с польским клубом рассчитан до 2028 года.

По теме:
Пушка Желизко. Лехия с украинцами снова проиграла, уже третий раз подряд
ВИДЕО. Цель Шахтера. Украинец пушечным ударом забил в Польше
Возвращение Кочергина. Ракув обыграл Корону в чемпионате Польши
Иван Желизко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Футбол | 11 мая 2026, 12:18 14
Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо

Фаала в «Динамо» не будет

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 99
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Футбол | 11.05.2026, 07:08
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Футбол | 11.05.2026, 14:30
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 47
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 10
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 91
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем