  ВИДЕО. Ночные катания. Как игроки Барсы отпраздновали победу в Ла Лиге
11 мая 2026, 15:04 | Обновлено 11 мая 2026, 15:13
ВИДЕО. Ночные катания. Как игроки Барсы отпраздновали победу в Ла Лиге

Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри проехались по городу на велосипедах

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Барселоны» Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри проехались по ночному городу после победы над «Реалом» (2:0) и завоевания трофея чемпионата Испании.

Сначала игроки побывали на церемонии награждения, получили свои золотые медали Ла Лиги, а затем отправились в велопоездку.

Интересно, что в 2025 году эта же тройка вместе с Иньиго Мартинесом также каталась по ночной Барселоне на велосипедах. Однако тогда у футболистов была цель – они направлялись в больницу, где после операции находился Ферран Торрес.

Каталонский клуб досрочно завоевал 29-е чемпионство Испании. В следующих турах «Барселона» сыграет против «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».

видео Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Педри Барселона - Реал Дани Ольмо Эрик Гарсия
Андрей Витренко Источник: Instagram
