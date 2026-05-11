ВИДЕО. Ночные катания. Как игроки Барсы отпраздновали победу в Ла Лиге

Футболисты «Барселоны» Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри проехались по ночному городу после победы над «Реалом» (2:0) и завоевания трофея чемпионата Испании.

Сначала игроки побывали на церемонии награждения, получили свои золотые медали Ла Лиги, а затем отправились в велопоездку.

Интересно, что в 2025 году эта же тройка вместе с Иньиго Мартинесом также каталась по ночной Барселоне на велосипедах. Однако тогда у футболистов была цель – они направлялись в больницу, где после операции находился Ферран Торрес.

Каталонский клуб досрочно завоевал 29-е чемпионство Испании. В следующих турах «Барселона» сыграет против «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».

