ВИДЕО. Ночные катания. Как игроки Барсы отпраздновали победу в Ла Лиге
Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри проехались по городу на велосипедах
Футболисты «Барселоны» Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри проехались по ночному городу после победы над «Реалом» (2:0) и завоевания трофея чемпионата Испании.
Сначала игроки побывали на церемонии награждения, получили свои золотые медали Ла Лиги, а затем отправились в велопоездку.
Интересно, что в 2025 году эта же тройка вместе с Иньиго Мартинесом также каталась по ночной Барселоне на велосипедах. Однако тогда у футболистов была цель – они направлялись в больницу, где после операции находился Ферран Торрес.
Каталонский клуб досрочно завоевал 29-е чемпионство Испании. В следующих турах «Барселона» сыграет против «Алавеса», «Бетиса» и «Валенсии».
Pedri, Eric and Olmo cycle around Barcelona after becoming Champions 😂🚲pic.twitter.com/CTbvozBam5— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 10, 2026
