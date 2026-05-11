Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 27 тура Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 27-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером решением коллектива из 33-х экспертов был признан наставник «Шахтера» Арда Туран, подопечные которого за три тура до завершения сезона гарантировали себе чемпионские награды, разгромив «Полтаву» (4:0).

Интересно, что по общему количеству упоминаний в анкетах турецкий специалист уступил Патрику ван Леувену («Кривбасс» победил «Карпаты» со счетом 1:0), однако Турана на первое место поставили 16 экспертов, а ван Леувена – лишь 5.

Замкнул тройку рейтинга Руслан Ротань («Полесье» вырвало победу над «Александрией» – 2:1).

Звание лучшего футболиста тура почти единодушно было отдано спасителю «Оболони» Тарасу Ляху, который вышел на замену, когда его команда проигрывала «Эпицентру» – 0:2, и отличился двумя голами, которые принесли киевлянам ничью – 2:2.

Второе место занял атакующий полузащитник «Шахтера» Изаки (автор двух голов в чемпионском матче), в топ-5 рейтинга также вошли Карлос Рохас («Эпицентр»), Лассина Траоре («Шахтер») и Александр Кемкин («Кривбасс»), который совсем немного опередил Эдуарда Сарапия («Полесье»).

Символическая сборная 27-го тура Украинской Премьер-лиги

Вратарь: Александр Кемкин («Кривбасс»)

Защитники: Владислав Дубинчак («Динамо»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Назарий Муравский (ЛНЗ), Ян Юрчец («Кривбасс»)

Полузащитники: Папа Ндиага Яде («Александрия»), Изаки Силва («Шахтер»), Ариналдо Ррапай («Колос»), Карлос Рохас («Эпицентр»)

Нападающий: Лассина Траоре (Шахтер), Тарас Лях (Оболонь)

Главный тренер: Арда Туран («Шахтер»)

Резерв: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Константинос Стамулис («Верес»), Олег Горин (ЛНЗ), Владимир Виливальд («Кривбасс»), Дмитрий Семенов («Оболонь»), Роман Вантух («Заря»), Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Роман Дидык (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»), Александр Филиппов («Полесье»).