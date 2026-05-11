Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 27 тура Премьер-лиги

Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 12:47 | Обновлено 11 мая 2026, 12:56
Признание получили наставник «Шахтера» Арда Туран и форвард «Оболони» Тарас Лях

ФК Оболонь Киев. Тарас Лях

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 27-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером решением коллектива из 33-х экспертов был признан наставник «Шахтера» Арда Туран, подопечные которого за три тура до завершения сезона гарантировали себе чемпионские награды, разгромив «Полтаву» (4:0).

Интересно, что по общему количеству упоминаний в анкетах турецкий специалист уступил Патрику ван Леувену («Кривбасс» победил «Карпаты» со счетом 1:0), однако Турана на первое место поставили 16 экспертов, а ван Леувена – лишь 5.

Замкнул тройку рейтинга Руслан Ротань («Полесье» вырвало победу над «Александрией» – 2:1).

Звание лучшего футболиста тура почти единодушно было отдано спасителю «Оболони» Тарасу Ляху, который вышел на замену, когда его команда проигрывала «Эпицентру» – 0:2, и отличился двумя голами, которые принесли киевлянам ничью – 2:2.

Второе место занял атакующий полузащитник «Шахтера» Изаки (автор двух голов в чемпионском матче), в топ-5 рейтинга также вошли Карлос Рохас («Эпицентр»), Лассина Траоре («Шахтер») и Александр Кемкин («Кривбасс»), который совсем немного опередил Эдуарда Сарапия («Полесье»).

Символическая сборная 27-го тура Украинской Премьер-лиги

Вратарь: Александр Кемкин («Кривбасс»)

Защитники: Владислав Дубинчак («Динамо»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Назарий Муравский (ЛНЗ), Ян Юрчец («Кривбасс»)

Полузащитники: Папа Ндиага Яде («Александрия»), Изаки Силва («Шахтер»), Ариналдо Ррапай («Колос»), Карлос Рохас («Эпицентр»)

Нападающий: Лассина Траоре (Шахтер), Тарас Лях (Оболонь)

Главный тренер: Арда Туран («Шахтер»)

Резерв: Геннадий Пасич (ЛНЗ), Константинос Стамулис («Верес»), Олег Горин (ЛНЗ), Владимир Виливальд («Кривбасс»), Дмитрий Семенов («Оболонь»), Роман Вантух («Заря»), Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Роман Дидык (ЛНЗ), Глейкер Мендоса («Кривбасс»), Александр Филиппов («Полесье»).

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
