47 «сухих» матчей за 3 сезона. Феноменальная статистика голкипера Арсенала
Третий раз подряд Давид Райя выиграл «Золотую перчатку» Премьер-лиги
Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в третий раз выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.
В сезоне 2025/26 в активе испанца уже 18 «сухих» матчей.
Это достижение стало рекордным для Райи.
Матчи Давида Райи пропущенных мячей в АПЛ по сезонам
- 2023/24 – 16
- 2024/25 – 13
- 2025/26 – 18
Суммарно за 3 последних сезона вратарь Арсенала 47 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, что на 11 больше, чем у ближайшего его преследователя Джордана Пикфорда из Эвертона (36).
Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24
- 47 – Давид Райя (Арсенал)
- 36 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 26 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 25 – Алиссон (Ливерпуль)
- 23 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 23 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 22 – Роберт Санчес (Челси)
- 21 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
- 21 – Барт Вербрюгген (Брайтон)
- 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
David Raya has kept at least 11 more clean sheets than any other goalkeeper in the Premier League since he joined Arsenal.— Squawka (@Squawka) May 10, 2026
але в цьому сезоні Райя просто божить. купу очків врятував для канонірів