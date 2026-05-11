  4. 47 «сухих» матчей за 3 сезона. Феноменальная статистика голкипера Арсенала
47 «сухих» матчей за 3 сезона. Феноменальная статистика голкипера Арсенала

Третий раз подряд Давид Райя выиграл «Золотую перчатку» Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в третий раз выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.

В сезоне 2025/26 в активе испанца уже 18 «сухих» матчей.

Это достижение стало рекордным для Райи.

Матчи Давида Райи пропущенных мячей в АПЛ по сезонам

  • 2023/24 – 16
  • 2024/25 – 13
  • 2025/26 – 18

Суммарно за 3 последних сезона вратарь Арсенала 47 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, что на 11 больше, чем у ближайшего его преследователя Джордана Пикфорда из Эвертона (36).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24

  • 47 – Давид Райя (Арсенал)
  • 36 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 26 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 25 – Алиссон (Ливерпуль)
  • 23 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 23 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 22 – Роберт Санчес (Челси)
  • 21 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
  • 21 – Барт Вербрюгген (Брайтон)
  • 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»

ну перші дві рукавички - то більше заслуга Габріеля та Саліба
але в цьому сезоні Райя просто божить. купу очків врятував для канонірів
Пикфорда и Мыколенко пора на повышение
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
