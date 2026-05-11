47 «сухих» матчей за 3 сезона. Феноменальная статистика голкипера Арсенала

Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в третий раз выиграл «Золотую перчатку» АПЛ.

В сезоне 2025/26 в активе испанца уже 18 «сухих» матчей.

Это достижение стало рекордным для Райи.

Матчи Давида Райи пропущенных мячей в АПЛ по сезонам

2023/24 – 16

2024/25 – 13

2025/26 – 18

Суммарно за 3 последних сезона вратарь Арсенала 47 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, что на 11 больше, чем у ближайшего его преследователя Джордана Пикфорда из Эвертона (36).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24

47 – Давид Райя (Арсенал)

36 – Джордан Пикфорд (Эвертон)

26 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)

25 – Алиссон (Ливерпуль)

23 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

23 – Бернд Лено (Фулхэм)

22 – Роберт Санчес (Челси)

21 – Матц Селс (Ноттингем Форест)

21 – Барт Вербрюгген (Брайтон)

20 – Эдерсон (Манчестер Сити)