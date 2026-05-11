  Игрок Барселоны установил уникальный рекорд топ-5 лиг
11 мая 2026, 10:22 | Обновлено 11 мая 2026, 10:23
Игрок Барселоны установил уникальный рекорд топ-5 лиг

Жоау Канселу стал первым в истории, кто стал чемпионом в четырех разных чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Португальский защитник Барселоны Жоау Канселу установил уникальный рекорд топ-5 европейских чемпионатов.

После того, как Барселона стала победителем Ла Лиги в сезоне 2025/26, в коллекции португальца теперь титулы чемпиона в четырех сильнейших лигах.

Канселу выигрывал Серию А вместе с Ювентусом, АПЛ вместе с Манчестер Сити (трижды), Бундеслигу вместе с Баварией и Ла Лигу вместе с Барселоной.

Никакой другой игрок в истории топ-5 лиг не имеет подобного достижения!

Напомним, что Канселу также стал чемпионом Португалии в составе Бенфики, а также Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити.

