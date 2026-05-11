Игрок Барселоны установил уникальный рекорд топ-5 лиг
Жоау Канселу стал первым в истории, кто стал чемпионом в четырех разных чемпионатах
Португальский защитник Барселоны Жоау Канселу установил уникальный рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
После того, как Барселона стала победителем Ла Лиги в сезоне 2025/26, в коллекции португальца теперь титулы чемпиона в четырех сильнейших лигах.
Канселу выигрывал Серию А вместе с Ювентусом, АПЛ вместе с Манчестер Сити (трижды), Бундеслигу вместе с Баварией и Ла Лигу вместе с Барселоной.
Никакой другой игрок в истории топ-5 лиг не имеет подобного достижения!
Напомним, что Канселу также стал чемпионом Португалии в составе Бенфики, а также Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити.
🌟 HISTORY MADE— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 11, 2026
