  Соперник Динамо в финале Кубке Украины проиграл дело в спортивном суде
«Чернигов» требовал технического поражения для харьковского «Металлиста»

Финалист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Чернигов» – проиграл дело против харьковского «Металлиста», ПФЛ и УАФ в Спортивном арбитражном судье (CAS).

В сентябре прошлого года матч седьмого тура чемпионата не состоялся из-за длительной воздушной тревоги, поэтому соперник черниговской команды отказался доигрывать поединок и покинул стадион.

ПФЛ перенесла встречу на другую дату, а Контрольно-дисциплинарный и Апелляционный комитеты УАФ впоследствии подтвердили данное решение, с чем не согласился «Чернигов», который требовал технического поражения для оппонента.

Суд в швейцарской Лозанне отклонил иск представителя Украины и подтвердил правильность решения, принятых Профессиональной футбольной лигой и Украинской ассоциацией футбола.

«Чернигов» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги и пробился в финал Кубка Украины, где 20 мая сыграет против киевского «Динамо» в решающем матче турнира.

