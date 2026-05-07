Скандал в украинском футболе. Финалист Кубка обратился в спортивный суд

Финалист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Чернигов» – подал иск против харьковского «Металлиста», УАФ и ПФЛ в Лозанне. Рассмотрение дела спортивным арбитражным судом состоится 8 мая.

Черниговский клуб требует технического поражения для «Металлиста» из-за матча, который не состоялся 21 сентября 2025 года. Команды не смогли провести этот поединок из-за продолжительной воздушной тревоги.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил требование «Чернигова» о присуждении сопернику технического поражения, поэтому клуб обратился в Лозанну.

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица сразу после сорванного матча рассказал о своем недовольстве действиями соперника, покинувшего стадион и отказавшегося доигрывать поединок:

«Металлист» покинул пределы стадиона сразу после отбоя воздушной тревоги. Они прекрасно понимали, что матч можно доиграть, но ссылались именно на норму регламента ПФЛ. Но есть нюанс.

Я не юрист, но точно знаю, что главный арбитр и делегат матча должны провести совещание и принять решение: доигрывать или не доигрывать поединок. Арбитр и делегат! Не представители какой-нибудь команды, понимаете?

Мнение представителей команд учитывается, но, повторюсь, окончательное решение принимает арбитр и делегат поединка. Однако никакого совещания не было. «Металлист» просто покинул пределы стадиона».