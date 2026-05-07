Скандал в украинском футболе. Финалист Кубка обратился в спортивный суд

Украина. Первая лига
«Чернигов» требует технического поражения для «Металлиста» из-за матча седьмого тура Первой лиги

ФК Чернигов

Финалист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Чернигов» – подал иск против харьковского «Металлиста», УАФ и ПФЛ в Лозанне. Рассмотрение дела спортивным арбитражным судом состоится 8 мая.

Черниговский клуб требует технического поражения для «Металлиста» из-за матча, который не состоялся 21 сентября 2025 года. Команды не смогли провести этот поединок из-за продолжительной воздушной тревоги.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил требование «Чернигова» о присуждении сопернику технического поражения, поэтому клуб обратился в Лозанну.

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица сразу после сорванного матча рассказал о своем недовольстве действиями соперника, покинувшего стадион и отказавшегося доигрывать поединок:

«Металлист» покинул пределы стадиона сразу после отбоя воздушной тревоги. Они прекрасно понимали, что матч можно доиграть, но ссылались именно на норму регламента ПФЛ. Но есть нюанс.

Я не юрист, но точно знаю, что главный арбитр и делегат матча должны провести совещание и принять решение: доигрывать или не доигрывать поединок. Арбитр и делегат! Не представители какой-нибудь команды, понимаете?

Мнение представителей команд учитывается, но, повторюсь, окончательное решение принимает арбитр и делегат поединка. Однако никакого совещания не было. «Металлист» просто покинул пределы стадиона».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Металлист Харьков Украинская ассоциация футбола КДК УАФ ПФЛ Украины Спортивный арбитражный суд (CAS)
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
