Скандал в украинском футболе. Финалист Кубка обратился в спортивный суд
«Чернигов» требует технического поражения для «Металлиста» из-за матча седьмого тура Первой лиги
Финалист Кубка Украины и представитель Первой лиги – «Чернигов» – подал иск против харьковского «Металлиста», УАФ и ПФЛ в Лозанне. Рассмотрение дела спортивным арбитражным судом состоится 8 мая.
Черниговский клуб требует технического поражения для «Металлиста» из-за матча, который не состоялся 21 сентября 2025 года. Команды не смогли провести этот поединок из-за продолжительной воздушной тревоги.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил требование «Чернигова» о присуждении сопернику технического поражения, поэтому клуб обратился в Лозанну.
Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица сразу после сорванного матча рассказал о своем недовольстве действиями соперника, покинувшего стадион и отказавшегося доигрывать поединок:
«Металлист» покинул пределы стадиона сразу после отбоя воздушной тревоги. Они прекрасно понимали, что матч можно доиграть, но ссылались именно на норму регламента ПФЛ. Но есть нюанс.
Я не юрист, но точно знаю, что главный арбитр и делегат матча должны провести совещание и принять решение: доигрывать или не доигрывать поединок. Арбитр и делегат! Не представители какой-нибудь команды, понимаете?
Мнение представителей команд учитывается, но, повторюсь, окончательное решение принимает арбитр и делегат поединка. Однако никакого совещания не было. «Металлист» просто покинул пределы стадиона».
