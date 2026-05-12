Сборная УКРАИНЫ12 мая 2026, 08:32 |
Мальдера вернет в сборную Украины бывших игроков Динамо и Шахтера
В тренерский штаб войдут Степаненко, Езерский и итальянский специалист
В тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины должны войти Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Степаненко уже знаком с Мальдерой, что может помочь в сотрудничестве в национальной команде. Также ожидается, что в штаб войдет еще один итальянский специалист. При этом речь идет не о Мауро Тассотти.
Среди возможных кандидатов называются Луиджи Ночентини, работающий в «Базеле», а также Андреа Азарин, который ранее уже имел опыт работы в футболе в качестве тренера по физической подготовке.
Читайте также:Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
візьміть Олега гусєва. класний спеціаліст
