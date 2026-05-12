Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 мая 2026, 08:32 |
Мальдера вернет в сборную Украины бывших игроков Динамо и Шахтера

В тренерский штаб войдут Степаненко, Езерский и итальянский специалист

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

В тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины должны войти Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Степаненко уже знаком с Мальдерой, что может помочь в сотрудничестве в национальной команде. Также ожидается, что в штаб войдет еще один итальянский специалист. При этом речь идет не о Мауро Тассотти.

Среди возможных кандидатов называются Луиджи Ночентини, работающий в «Базеле», а также Андреа Азарин, который ранее уже имел опыт работы в футболе в качестве тренера по физической подготовке.

Владимир Езерский Тарас Степаненко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
візьміть Олега гусєва. класний спеціаліст
