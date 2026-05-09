Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Сборная УКРАИНЫ
09 мая 2026, 21:22 |
2108
8

Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян

Все из-за угрозы ракетного удара

09 мая 2026, 21:22 |
2108
8 Comments
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
УАФ. Андреа Мальдера

Кандидат на должность главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера прибудет в Украину не раньше середины мая. Об этом сообщила шеф-редактор ИА «Центр новостей» и президент Сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак.

По ее словам, пока итальянского специалиста не видели ни в Киеве, ни в других городах страны. Причиной задержки, как отмечается, стали угрозы ракетных ударов по территории Украины.

«Одна из причин, почему Мальдера до сих пор не приехал, — это террористы, которые угрожают в ближайшие дни наносить удары по Украине. Конечно, итальянцы читают новости и решили остаться в мирном Милане, чем ехать сейчас в Украину.

Поэтому нового главного тренера в Киеве или Львове следует ожидать уже после 10 мая, а точнее источники называют даты 12 – 13 мая. Тогда Мальдера должен посетить матчи грандов украинского футбола. А дальше товарищеские матчи против Польши и Дании, которые покажут, есть ли у сборной Украины прогресс», – отмечает источник.

По теме:
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу назначение тренера российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08 мая 2026, 21:27 11
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме

Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга

Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Теннис | 09 мая 2026, 19:21 22
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной

Арина сенсационно проиграла Соране Кырсте в трех сетах

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 09.05.2026, 08:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»
Футбол | 09.05.2026, 21:09
Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»
Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так у нас, нажаль, поки весь час будуть обстріли від терористів. І як він планує переглядати кандидатів? Сидячи в Італії з Шевченко?? Якась байда
Ответить
+5
Не розумію навіщо нам цей заробітчанин??? Чому не можна дати працювати нашим патріотам та перевіреними майстрам?? Я за Марковича та Петракова!! Збірна мені подобалася за часів Петракова, поки його не зїла федерація 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Бред,оце він натренує я,бачу
Ответить
+3
Сцикун, мля!!!
Ответить
+2
То нашо він потрібен? На УПЛ не з"являтиметься, в Україні буде пару разів на рік. Це ж було вже
Ответить
+1
Бедняжка 
Ответить
+1
Тобто, 12 і 13 травня в Києві і Львові обстрілів не буде? Ф-фух, заспокоїли.
Ответить
0
Популярные новости
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 39
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем