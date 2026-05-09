Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян

Кандидат на должность главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера прибудет в Украину не раньше середины мая. Об этом сообщила шеф-редактор ИА «Центр новостей» и президент Сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак.

По ее словам, пока итальянского специалиста не видели ни в Киеве, ни в других городах страны. Причиной задержки, как отмечается, стали угрозы ракетных ударов по территории Украины.

«Одна из причин, почему Мальдера до сих пор не приехал, — это террористы, которые угрожают в ближайшие дни наносить удары по Украине. Конечно, итальянцы читают новости и решили остаться в мирном Милане, чем ехать сейчас в Украину.

Поэтому нового главного тренера в Киеве или Львове следует ожидать уже после 10 мая, а точнее источники называют даты 12 – 13 мая. Тогда Мальдера должен посетить матчи грандов украинского футбола. А дальше товарищеские матчи против Польши и Дании, которые покажут, есть ли у сборной Украины прогресс», – отмечает источник.