Президент Ингульца рассказал о своей новой песне
В Петровом живут не одним футболом
Как стало известно Sport.ua, президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк уже давно пробует себя в песенном жанре. После того, как в самом начале полномасштабной войны его хит «Вова, ешь их, б***ь!» стал своеобразным гимном сопротивления стране-террористу, владелец клуба из Петрово не бросает творчество.
Вот и недавно в местном ресторане «Зодиак» он представил свою новую песню, адресованную «Владимиру из Кривого Рога» – а если говорить прямо, то нынешнему Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она называется «Прости меня, Володя» и затрагивает тему сверхсложной деятельности на посту главы государства. Через свое песенное произведение Поворознюк дает Зеленскому некоторые рекомендации и советы, один из которых «…только себе одному в мире доверяй».
Через несколько дней после премьеры песни корреспондент Sport.ua решил связаться с Александром Поворознюком и задать несколько вопросов. Но на этот раз не на футбольную тему, а о его творчестве.
– Как у вас получилась эта песня?
– У меня так бывает, когда какие-то мысли приходят в голову. Так было и в этот раз. Слова появились, а вот под какую музыку сделать – никак не мог понять. Но как получилось – так получилось. Однако у меня нет «дубля-2» или «дубля-3».
– Ничего себе. Похоже, в вас умер настоящий артист.
– (Смеется). Скоро выйдет ещё одна песня – я её недавно придумал.
– О чем она?
– Написал ее о себе. Песня жизненного плана. Послушаете. Текст обычно накладываю на ту музыку, которая мне по душе.
– Когда планируется ее премьера?
– Она уже есть на моем YouTube-канале. Называется «Какой я есть – другим я уже не стану».
