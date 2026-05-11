  4. Милан – Аталанта – 2:3. Шоу на Сан Сиро. Видео голов и обзор матча
Италия
11 мая 2026, 01:33 | Обновлено 11 мая 2026, 01:49
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

10 мая в рамках 36-го тура чемпионата Италии встретились «Милан» и «Аталанта».

Команды сыграли на легендарном стадионе «Сан Сиро» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Бергамо по ходу матча вели со счетом 3:0, но подопечным Аллегри удалось сначала забить мяч престижа, а после всерьез претендовать на камбек благодаря голу Нкунку. Тем не менее, три очка все равно с собой забрала «Аталанта».

«Милан» с 67 пунктами идет на пятом месте, а «Аталанта» с 58 пунктами – седьмая.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Милан – Аталанта – 2:3

Голы: Павлович, 88, Нкунку, 90+4 (пенальти) – Эдерсон, 7, Дзаппакоста, 29, Распадори, 51

Видео голов и обзор матча:

