Милан – Аталанта – 2:3. Шоу на Сан Сиро. Видео голов и обзор матча
10 мая в рамках 36-го тура чемпионата Италии встретились «Милан» и «Аталанта».
Команды сыграли на легендарном стадионе «Сан Сиро» в Милане.
Гости из Бергамо по ходу матча вели со счетом 3:0, но подопечным Аллегри удалось сначала забить мяч престижа, а после всерьез претендовать на камбек благодаря голу Нкунку. Тем не менее, три очка все равно с собой забрала «Аталанта».
«Милан» с 67 пунктами идет на пятом месте, а «Аталанта» с 58 пунктами – седьмая.
Чемпионат Италии. 36-й тур
Милан – Аталанта – 2:3
Голы: Павлович, 88, Нкунку, 90+4 (пенальти) – Эдерсон, 7, Дзаппакоста, 29, Распадори, 51
