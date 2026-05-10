СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»
Дарио прокомментировал завоевание чемпионства
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах команды после завоевания титула чемпиона Украины.
– «Шахтер» уже чемпион. До окончания 3 тура. Как будет играть команда: будут ли подтягивать игроков из академии, давать тем, кто не имел много времени?
– Честно – не знаю. Это был самый сложный сезон в истории «Шахтера». У нас уже нет сил, мы не видели семью почти год. Сыграли 20 матчей в еврокубках. Представляете, сколько это поездок туда-сюда. Заработали очки для Украины и для «Шахтера».
Надеемся, что «Олимпиакос» не выиграет чемпионат Греции, и мы напрямую попадем в Лигу чемпионов, которая много значит для нас, для Украины. Сегодня-завтра немного отпразднуем, а потом будем думать, с кем играть и каким составом.
Ранее Сергей Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
