СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах команды после завоевания титула чемпиона Украины.

– «Шахтер» уже чемпион. До окончания 3 тура. Как будет играть команда: будут ли подтягивать игроков из академии, давать тем, кто не имел много времени?

– Честно – не знаю. Это был самый сложный сезон в истории «Шахтера». У нас уже нет сил, мы не видели семью почти год. Сыграли 20 матчей в еврокубках. Представляете, сколько это поездок туда-сюда. Заработали очки для Украины и для «Шахтера».

Надеемся, что «Олимпиакос» не выиграет чемпионат Греции, и мы напрямую попадем в Лигу чемпионов, которая много значит для нас, для Украины. Сегодня-завтра немного отпразднуем, а потом будем думать, с кем играть и каким составом.

Ранее Сергей Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ.