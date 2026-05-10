Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 21:17 |
126
0

СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»

Дарио прокомментировал завоевание чемпионства

10 мая 2026, 21:17 |
126
0
СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах команды после завоевания титула чемпиона Украины.

– «Шахтер» уже чемпион. До окончания 3 тура. Как будет играть команда: будут ли подтягивать игроков из академии, давать тем, кто не имел много времени?

– Честно – не знаю. Это был самый сложный сезон в истории «Шахтера». У нас уже нет сил, мы не видели семью почти год. Сыграли 20 матчей в еврокубках. Представляете, сколько это поездок туда-сюда. Заработали очки для Украины и для «Шахтера».

Надеемся, что «Олимпиакос» не выиграет чемпионат Греции, и мы напрямую попадем в Лигу чемпионов, которая много значит для нас, для Украины. Сегодня-завтра немного отпразднуем, а потом будем думать, с кем играть и каким составом.

Ранее Сергей Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ.

По теме:
Защитник Оболони рассказал о мужском разговоре в раздевалке
Порту интересен Кауан Элиас, но клуб считает требования Шахтера чрезмерными
Шахтер в двух матчах с Полтавой забил 11 мячей
Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игроки Шахтера облили Турана на пресс-конференции
Футбол | 10 мая 2026, 20:54 0
ВИДЕО. Игроки Шахтера облили Турана на пресс-конференции
ВИДЕО. Игроки Шахтера облили Турана на пресс-конференции

Тренер «горняков» получил мокрое поздравление

Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10 мая 2026, 01:45 36
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира

Дюбуа стал новым чемпионом мира

Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10.05.2026, 13:18
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10.05.2026, 09:44
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
10.05.2026, 10:04
Бокс
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем