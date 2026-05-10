Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Думаю, вопрос одного сезона». Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 20:51 |
1490
4

«Думаю, вопрос одного сезона». Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ

В «Шахтере» считают, что в чемпионате нужны изменения

10 мая 2026, 20:51 |
1490
4 Comments
«Думаю, вопрос одного сезона». Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после завоевания чемпионства назвал цели команды на следующий сезон и анонсировал изменения в формате УПЛ.

«Мы должны выигрывать следующее чемпионство – для нас это мастхев. Все украинские турниры – тоже мастхев. Если мы что-то не выиграли, значит, мы делаем что-то не так.

Что касается европейских турниров, то надеюсь, что будет прямой путь в Лигу чемпионов. Учитывая, что наша молодая команда за почти 20 матчей в еврокубках в этом сезоне получила серьезный опыт, мы должны показать себя в ЛЧ с лучшей стороны и выйти в плей-офф.

Уровень УПЛ? Без сильного чемпионата Украины мы многого в Европе не добьемся – это априори. Мы не можем играть в слабом чемпионате, а потом приезжать в Европу и показывать какой-то нереальный футбол.

Я много раз разговаривал с Андреем Шевченко относительно формата чемпионата и того, как повысить его конкурентоспособность. Они это понимают. Более того, надеюсь, в ближайшее время будут определенные изменения, которые улучшат уровень нашего чемпионата.

Думаю, это вопрос одного сезона. Мы должны действовать быстро, потому что просто теряем время, а вместе с ним – рейтинг и лицо нашего футбола. Сегодня это все понимают: УПЛ, УАФ, клубы. Поэтому нужно двигаться быстро. Думаю, в УАФ уже есть определенные идеи, и в ближайшее время эти изменения произойдут».

Ранее Дарио Срна сообщил, что «Шахтер» подписал двух футболистов на следующий сезон.

По теме:
Защитник Оболони рассказал о мужском разговоре в раздевалке
Порту интересен Кауан Элиас, но клуб считает требования Шахтера чрезмерными
Шахтер в двух матчах с Полтавой забил 11 мячей
Шахтер Донецк Сергей Палкин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 10 мая 2026, 20:49 0
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок 33-го тура Лиги 1 состоится 10 мая в 22:00 по Киеву

Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 16
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян

Все из-за угрозы ракетного удара

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10.05.2026, 13:18
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Трёмсе, Викинг, Русенборг, Буде Глимт.
Ааа огонь же команды, а чемп какой сильный, топ же.
Сережа как?, как тогда Буде Глимт в 1/4 лч оказался. Как он Интер победил 3:0?
Или обратный пример 
Легия, Лех, Ягелония и чемп Польши. Стадионы собирают по 30 000. И что где их команды в лч?))))
Это все тупые отмазки.
Для себя стелить коврик.
Хоть чемп области. Вы 40 млн вкладываете не нойте и не надо тыкать на другие команды. 
То что вы хреново играете против равных с вами командами это сугубо ваши проблемы не чемпионата, не войны, и т.д.
Ответить
+3
Динамо Лобановського грало в слабкому чемпіонаті, і в Європі грало відносно успішно.
Ответить
+3
надо сокращать количество команд. колхозы ставящие автобус никого не делают сильнее, даже если набирают очки.
Ответить
-4
Максимум 12 команд
Ответить
-6
Популярные новости
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 14
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32
Футбол
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 23
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем