«Думаю, вопрос одного сезона». Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ
В «Шахтере» считают, что в чемпионате нужны изменения
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после завоевания чемпионства назвал цели команды на следующий сезон и анонсировал изменения в формате УПЛ.
«Мы должны выигрывать следующее чемпионство – для нас это мастхев. Все украинские турниры – тоже мастхев. Если мы что-то не выиграли, значит, мы делаем что-то не так.
Что касается европейских турниров, то надеюсь, что будет прямой путь в Лигу чемпионов. Учитывая, что наша молодая команда за почти 20 матчей в еврокубках в этом сезоне получила серьезный опыт, мы должны показать себя в ЛЧ с лучшей стороны и выйти в плей-офф.
Уровень УПЛ? Без сильного чемпионата Украины мы многого в Европе не добьемся – это априори. Мы не можем играть в слабом чемпионате, а потом приезжать в Европу и показывать какой-то нереальный футбол.
Я много раз разговаривал с Андреем Шевченко относительно формата чемпионата и того, как повысить его конкурентоспособность. Они это понимают. Более того, надеюсь, в ближайшее время будут определенные изменения, которые улучшат уровень нашего чемпионата.
Думаю, это вопрос одного сезона. Мы должны действовать быстро, потому что просто теряем время, а вместе с ним – рейтинг и лицо нашего футбола. Сегодня это все понимают: УПЛ, УАФ, клубы. Поэтому нужно двигаться быстро. Думаю, в УАФ уже есть определенные идеи, и в ближайшее время эти изменения произойдут».
Ранее Дарио Срна сообщил, что «Шахтер» подписал двух футболистов на следующий сезон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 33-го тура Лиги 1 состоится 10 мая в 22:00 по Киеву
Все из-за угрозы ракетного удара
Ааа огонь же команды, а чемп какой сильный, топ же.
Сережа как?, как тогда Буде Глимт в 1/4 лч оказался. Как он Интер победил 3:0?
Или обратный пример
Легия, Лех, Ягелония и чемп Польши. Стадионы собирают по 30 000. И что где их команды в лч?))))
Это все тупые отмазки.
Для себя стелить коврик.
Хоть чемп области. Вы 40 млн вкладываете не нойте и не надо тыкать на другие команды.
То что вы хреново играете против равных с вами командами это сугубо ваши проблемы не чемпионата, не войны, и т.д.