«Думаю, вопрос одного сезона». Палкин анонсировал изменения в формате УПЛ

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после завоевания чемпионства назвал цели команды на следующий сезон и анонсировал изменения в формате УПЛ.

«Мы должны выигрывать следующее чемпионство – для нас это мастхев. Все украинские турниры – тоже мастхев. Если мы что-то не выиграли, значит, мы делаем что-то не так.

Что касается европейских турниров, то надеюсь, что будет прямой путь в Лигу чемпионов. Учитывая, что наша молодая команда за почти 20 матчей в еврокубках в этом сезоне получила серьезный опыт, мы должны показать себя в ЛЧ с лучшей стороны и выйти в плей-офф.

Уровень УПЛ? Без сильного чемпионата Украины мы многого в Европе не добьемся – это априори. Мы не можем играть в слабом чемпионате, а потом приезжать в Европу и показывать какой-то нереальный футбол.

Я много раз разговаривал с Андреем Шевченко относительно формата чемпионата и того, как повысить его конкурентоспособность. Они это понимают. Более того, надеюсь, в ближайшее время будут определенные изменения, которые улучшат уровень нашего чемпионата.

Думаю, это вопрос одного сезона. Мы должны действовать быстро, потому что просто теряем время, а вместе с ним – рейтинг и лицо нашего футбола. Сегодня это все понимают: УПЛ, УАФ, клубы. Поэтому нужно двигаться быстро. Думаю, в УАФ уже есть определенные идеи, и в ближайшее время эти изменения произойдут».