Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна оценка Миколенко за результативный матч в АПЛ
10 мая 2026, 18:50 | Обновлено 10 мая 2026, 18:55
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» расписали ничью в поединке 36-го тура – 2:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

Стали известны оценки украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко за матч 36-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Виталий Миколенко провел на поел все 90 минуте, без результативных действий, получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал вратарь гостей Джордан Пикфорд: 6 сейвов и оценка 8.4. WHoSocred высоко оценил игру защитника «ирисок» Джеймса Тарковски: гол, ассист и оценка 8.2.

Даниил Кирияка
