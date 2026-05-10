Известна оценка Миколенко за результативный матч в АПЛ

Стали известны оценки украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко за матч 36-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Виталий Миколенко провел на поел все 90 минуте, без результативных действий, получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал вратарь гостей Джордан Пикфорд: 6 сейвов и оценка 8.4. WHoSocred высоко оценил игру защитника «ирисок» Джеймса Тарковски: гол, ассист и оценка 8.2.