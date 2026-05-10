  4. «Наше главное преимущество». Матвиенко объяснил, как Туран изменил Шахтер
10 мая 2026, 18:49 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко объяснил, как турецкому специалисту Арде Турану удалось привести команду к победе в УПЛ уже в первом сезоне.

В матче 27-го тура УПЛ донецкие разгромили «Полтаву» (4:0) и досрочно обеспечили себе чемпионство. Матвиенко отметил, что триумф в национальном первенстве был не таким легким, как кажется.

«Если говорить обо всем чемпионате, то это проблемы с переездами. Но спасибо Мистеру за то, что он создал команду, в которой не только 11–14 игроков, выходящих на поле. У нас 23-25 игроков, и все играют, подменяют друг друга и помогают, если кто-то устал. Это важно, и это было нашим основным преимуществом», – сказал Николай.

За три тура до завершения чемпионата «Шахтер» имеет в своем активе 66 очков. Отрыв от второго места составляет 11 очков.

Андрей Плыгун Источник: УПЛ-ТВ
