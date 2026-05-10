«Наше главное преимущество». Матвиенко объяснил, как Туран изменил Шахтер
Наличие двух равноценных составов помогло «горнякам» завоевать чемпионский титул
Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко объяснил, как турецкому специалисту Арде Турану удалось привести команду к победе в УПЛ уже в первом сезоне.
В матче 27-го тура УПЛ донецкие разгромили «Полтаву» (4:0) и досрочно обеспечили себе чемпионство. Матвиенко отметил, что триумф в национальном первенстве был не таким легким, как кажется.
«Если говорить обо всем чемпионате, то это проблемы с переездами. Но спасибо Мистеру за то, что он создал команду, в которой не только 11–14 игроков, выходящих на поле. У нас 23-25 игроков, и все играют, подменяют друг друга и помогают, если кто-то устал. Это важно, и это было нашим основным преимуществом», – сказал Николай.
За три тура до завершения чемпионата «Шахтер» имеет в своем активе 66 очков. Отрыв от второго места составляет 11 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
