  Украинская футбольная ассоциация обратилась к донецкому Шахтеру
Украинская футбольная ассоциация обратилась к донецкому Шахтеру

«Горняки» обеспечили себе чемпионство УПЛ

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины сезона-2025/26. «Горняки» гарантировали себе первое место в турнирной таблице, опередив «Полесье», ЛНЗ и «Динамо» Киев.

В чемпионском матче донецкая команда на выезде уверенно обыграла «Полтаву» со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе «Шахтера» отметились Дмитрий Крыскив, забивший в компенсированное время первого тайма, Изаки Сильва, оформивший дубль, а также Лассина Траоре.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила «горняков» с чемпионством, которое стало для них 16-м в истории независимой Украины.

«🥇 Поздравляем донецкий «Шахтер» с 16-м чемпионством Украины», – говорится в сообщении УАФ.

«Шахтер» выиграл свой 41-й титул за время независимости Украины и опережает «Динамо» на два трофея.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
