  4. Алиев назвал единственного игрока, с которым обменялся футболками
10 мая 2026, 17:20
Алиев назвал единственного игрока, с которым обменялся футболками

Среди трофеев Александра – только футболка легендарного Тюрама

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своём единственном трофее за время профессиональной игровой карьеры.

Экс-футболист признался, что никогда не брал автографы и не обменивался футболками с другими игроками.

«Один раз я поменялся в молодости, когда я поехал в первый раз, Михайличенко взял меня в «Ювентус», когда мы 5:0 проиграли или что-то в этом роде. Я тогда с Тюрамом поменялся футболками, правым защитником. Я отцу тогда отдал. Все. Одна футболка, с кем я поменялся», – сказал Алиев.

Карьеру Алиев завершил в 2018 году. Помимо «Динамо» он играл за «Днепр», а также российские «Локомотив» и «Анжи».

А я подумал сразу про Милевского
