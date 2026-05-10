Алиев назвал единственного игрока, с которым обменялся футболками
Среди трофеев Александра – только футболка легендарного Тюрама
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своём единственном трофее за время профессиональной игровой карьеры.
Экс-футболист признался, что никогда не брал автографы и не обменивался футболками с другими игроками.
«Один раз я поменялся в молодости, когда я поехал в первый раз, Михайличенко взял меня в «Ювентус», когда мы 5:0 проиграли или что-то в этом роде. Я тогда с Тюрамом поменялся футболками, правым защитником. Я отцу тогда отдал. Все. Одна футболка, с кем я поменялся», – сказал Алиев.
Карьеру Алиев завершил в 2018 году. Помимо «Динамо» он играл за «Днепр», а также российские «Локомотив» и «Анжи».
