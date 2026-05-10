Барселона продает скандального нападающего. Предлагают 65 миллионов
У Феррана Торреса есть все шансы летом сменить клуб
26-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес летом может покинуть Ла Лигу.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, руководство каталонского клуба не против продать игрока, чей контракт истекает летом 2027 года. На испанского форварда в настоящее время претендуют «Милан» (аренда с обязательным выкупом и процентом от перепродажи), «Астон Вилла» (предложение на сумму 65 млн евро) и «Ньюкасл», для которого Торрес является приоритетной целью.
Ранее Торрес был замечен в многочисленных скандалах. В частности, игрок часто жаловался на судейство и высмеивал руководство Ла Лиги, угрожал нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору. Его уход из «Валенсии» в 2020 году был связан с большим количеством обвинений и оскорблений в адрес руководства клуба и партнеров по команде.
