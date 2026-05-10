Маркевич пристыдил Костюка после претензий к коучу ЛНЗ в матче УПЛ

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике главного тренера Динамо Игоря Костюка после его жалоб на газон в матче 27 тура УПЛ против ЛНЗ.

– После матча Игорь Костюк пожаловался, что была высокая трава, сказав, что это уловки Виталия Пономарева. Может тренер киевского Динамо вообще жаловаться на такие мелочи и у них искать причины неудач своей команды?

– (Смеется). Я даже не знаю, что на это ответить... Или вообще надо комментировать (смеется). Возможно, качество поля важно, но нужно смотреть на игру своих футболистов – игра Динамо сейчас просто никакая.

С такой игрой игрой «идти» в Лигу Европы... Надо покупать футболистов, потому что эта команда снова будет мучаться с Кипром, с Люксембургом... Игорю Костюку нужно смотреть на эти моменты. Динамо нуждается в качественных футболистах, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 турнирных балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 баллами.