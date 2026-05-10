Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич пристыдил Костюка после претензий к коучу ЛНЗ в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 14:51 |
697
1

Маркевич пристыдил Костюка после претензий к коучу ЛНЗ в матче УПЛ

Специалист дал совет тренеру Динамо

10 мая 2026, 14:51 |
697
1 Comments
Маркевич пристыдил Костюка после претензий к коучу ЛНЗ в матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике главного тренера Динамо Игоря Костюка после его жалоб на газон в матче 27 тура УПЛ против ЛНЗ.

– После матча Игорь Костюк пожаловался, что была высокая трава, сказав, что это уловки Виталия Пономарева. Может тренер киевского Динамо вообще жаловаться на такие мелочи и у них искать причины неудач своей команды?

– (Смеется). Я даже не знаю, что на это ответить... Или вообще надо комментировать (смеется). Возможно, качество поля важно, но нужно смотреть на игру своих футболистов – игра Динамо сейчас просто никакая.

С такой игрой игрой «идти» в Лигу Европы... Надо покупать футболистов, потому что эта команда снова будет мучаться с Кипром, с Люксембургом... Игорю Костюку нужно смотреть на эти моменты. Динамо нуждается в качественных футболистах, – сказал Маркевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 турнирных балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 баллами.

По теме:
Надежда остается. Металлург вырвал победу в матче с Прикарпатьем
«Ни в коем случае». В Металлисте 1925 не признали потерю медалей УПЛ
Чемпионская игра. Известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер
Мирон Маркевич Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

Ожидается появление Тибо Куртуа

Реал срывает трансфер игрока сборной Украины в Бенфику
Футбол | 10 мая 2026, 13:48 0
Реал срывает трансфер игрока сборной Украины в Бенфику
Реал срывает трансфер игрока сборной Украины в Бенфику

Зубкова хочет видеть в Лиссабоне лично Моуриньо

Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10.05.2026, 13:18
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вже всі кому не лінь опускають цей ФК ОПЗЖ 😂
Ответить
-1
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 12
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 4
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем