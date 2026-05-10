«Он ключевой игрок». В Трабзонспоре набросились на СМИ из-за украинца

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке упомянул об украинском защитнике команды Арсении Батагове на послематчевой пресс-конференции, посвященной победе над «Бешикташем» (2:1) в 33-м туре Суперлиги.

С марта игрок сборной Украины находится в лазарете. Недавно он перенес сложную операцию на колене. Его восстановление займет несколько месяцев.

«О Батагове никто не спрашивает. Очень странно. Он один из ключевых игроков нашей игры. Потому что никто не интересуется самой игрой. Как всегда, одни и те же вещи. Мы просто болтаем без конца», – возмутился специалист.

Контракт Батагова с «Трабзонспором» рассчитан до 2028 года.