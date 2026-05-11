Украина. Премьер лига11 мая 2026, 22:22 |
Талантливый футболист Динамо трагически погиб вместе с матерью
Погиб 14-летний Юрий Ошовский
Трагическая новость потрясла украинский футбол. В дорожно-транспортном происшествии погиб капитан команды «Динамо» Львов U-14 Юрий Ошовский.
Вместе с 14-летним футболистом в аварии погибла и его мать Марьяна Ошовская, которая активно помогала клубу. Трагическое ДТП произошло во Львове.
В «Динамо» Львов выразили соболезнования родным и близким погибших.
Также в клубе сообщили, что матч первенства Львовской области между «Динамо» (Львов/Пустомыты) и Босота начнется с минуты молчания в память о Юрии и Марьяне Ошовских.
