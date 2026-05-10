  4. Следующий сезон станет рекордным для Сельты в Ла Лиге
10 мая 2026, 10:21
Следующий сезон станет рекордным для Сельты в Ла Лиге

Команда сыграет в высшем дивизионе Испании в 15-й раз подряд

Испанская Сельта обеспечила себе участие в Ла Лиге в сезоне 2026/27.

Тем самым «небесно-голубые» установили клубный рекорд в чемпионате Испании.

Сезон 2026/27 станет 15-м подряд для Сельты в Ла Лиге (начиная с 2012/13).

Это станет превращением предыдущего клубного достижения (14), установленного в период с 1945 по 1959 годы.

Рекордные серии сезонов подряд Сельты в Ла Лиге

  • 15 – 2012/13–2026/27
  • 14 – 1945/46–1958/59
  • 12 – 1992/93–2003/04
  • 6 – 1969/70–1974/75

Напомним, что самым высоким достижением Сельты в Ла Лиге является четвертое место, добытое в 1948 и 2003 годах.

