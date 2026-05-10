Следующий сезон станет рекордным для Сельты в Ла Лиге

Испанская Сельта обеспечила себе участие в Ла Лиге в сезоне 2026/27.
Тем самым «небесно-голубые» установили клубный рекорд в чемпионате Испании.
Сезон 2026/27 станет 15-м подряд для Сельты в Ла Лиге (начиная с 2012/13).
Это станет превращением предыдущего клубного достижения (14), установленного в период с 1945 по 1959 годы.
Рекордные серии сезонов подряд Сельты в Ла Лиге
- 15 – 2012/13–2026/27
- 14 – 1945/46–1958/59
- 12 – 1992/93–2003/04
- 6 – 1969/70–1974/75
Напомним, что самым высоким достижением Сельты в Ла Лиге является четвертое место, добытое в 1948 и 2003 годах.
