Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование
«Атлетико» растранжирил моменты, в отличие от соперника
В 35-м туре чемпионата Испании встретились ведущие борьбу за еврокубковые места «Атлетико» и «Сельта». Хозяева по всем статьям переиграли команду из Виго, но ничего не добились, пропустив с единственного удара соперника в створ.
Лучший момент «матрасников» был создан в начале: Антуан Гризманн вывел на удар Адемолу Лукмана, и гостей спасла перекладина. На 62-й минуте Борха Иглесиас рванул в штрафную и красиво подсек мяч над голкипером – 0:1.
У «Атлетико» всего две победы в восьми последних поединках, и третье место вряд ли получится отобрать у «Вильярреала». «Сельта» – шестая с надеждой на Лигу чемпионов.
Ла Лига. 35-й тур, 9 мая
«Атлетико» – «Сельта» – 0:1
Гол: Иглесиас, 62.
Фотографии матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Бартуловича упустила возможность забраться на четвертую строчку
Тренер «Зари» дал комментарий после ничьей с «Металлистом 1925»