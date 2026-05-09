Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
09.05.2026 19:30 – FT 0 : 1
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2026, 21:40 | Обновлено 09 мая 2026, 22:34
112
0

Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование

«Атлетико» растранжирил моменты, в отличие от соперника

09 мая 2026, 21:40 | Обновлено 09 мая 2026, 22:34
112
0
Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование
Getty Images/Global Images Ukraine

В 35-м туре чемпионата Испании встретились ведущие борьбу за еврокубковые места «Атлетико» и «Сельта». Хозяева по всем статьям переиграли команду из Виго, но ничего не добились, пропустив с единственного удара соперника в створ.

Лучший момент «матрасников» был создан в начале: Антуан Гризманн вывел на удар Адемолу Лукмана, и гостей спасла перекладина. На 62-й минуте Борха Иглесиас рванул в штрафную и красиво подсек мяч над голкипером – 0:1.

У «Атлетико» всего две победы в восьми последних поединках, и третье место вряд ли получится отобрать у «Вильярреала». «Сельта» – шестая с надеждой на Лигу чемпионов.

Ла Лига. 35-й тур, 9 мая

«Атлетико» – «Сельта» – 0:1

Гол: Иглесиас, 62.

Фотографии матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Новичок Реала вступился за Мбаппе
Барселона не может позволить себе покупку звезды сборной Англии
Волевая победа Севильи продлила черную серию Эспаньола
Атлетико Мадрид Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Борха Иглесиас
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Футбол | 09 мая 2026, 20:05 37
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925

Команда Бартуловича упустила возможность забраться на четвертую строчку

Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»
Футбол | 09 мая 2026, 21:09 0
Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»
Виктор СКРИПНИК: «Игра, которая, в итоге, дарит положительные эмоции»

Тренер «Зари» дал комментарий после ничьей с «Металлистом 1925»

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 09.05.2026, 08:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 14
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем