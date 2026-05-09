Что такое «не везет». Атлетико проиграл Сельте, несмотря на доминирование

В 35-м туре чемпионата Испании встретились ведущие борьбу за еврокубковые места «Атлетико» и «Сельта». Хозяева по всем статьям переиграли команду из Виго, но ничего не добились, пропустив с единственного удара соперника в створ.

Лучший момент «матрасников» был создан в начале: Антуан Гризманн вывел на удар Адемолу Лукмана, и гостей спасла перекладина. На 62-й минуте Борха Иглесиас рванул в штрафную и красиво подсек мяч над голкипером – 0:1.

У «Атлетико» всего две победы в восьми последних поединках, и третье место вряд ли получится отобрать у «Вильярреала». «Сельта» – шестая с надеждой на Лигу чемпионов.

Ла Лига. 35-й тур, 9 мая

«Атлетико» – «Сельта» – 0:1

Гол: Иглесиас, 62.

